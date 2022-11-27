不說你可能不知道，在每年的11月份有一個很特別的國際節日，就是11月25日的「國際消除對女性使用暴力日」，以呼應聯合國發表的《消除針對婦女的暴力宣言》：「對婦女造成或是可能造成身心、性行為上的傷害或痛苦的任何基於性別的暴力行為。」

根據世界衛生組織（WHO）最新統計，在全球範圍內有1／3女性、即大約有7.36億人曾經遭受身體或是性暴力侵害，其中1／4年齡介於15至24歲的女性、她們到了25歲時，已經遭受過來自親密伴侶的暴力行為……。說實話，看著這樣的統計數字，著實是有些吃驚，小編同為女性、更是無法忍受在世界各個角落竟有這麼多女性正承受著無情的暴力對待，本周小花平台《樂活單身》以專文極力呼籲，在今天女力逐漸高漲的時代，女性要好好愛自己、及早做齊保險規劃「不用嫁豪門，妳就是豪門！」

「女性的自覺」：好好愛自己，才能擁有真正的自由！

或許有許多人沒有聽過「國際消除對女性使用暴力日」，該節日起源於西元1999年12月17日聯合國大會通過決議，指定在11月25日這一天作為國際消除對女性使用暴力日。事因起於1960年的11月25日，多明尼加的政治活動家米拉瓦爾3姊妹被特魯希略政權（1930－1961年）暗殺後，自1981年起，一些婦女運動活動家就將11月25日這一天作為反抗婦女暴力問題的紀念日。

說到女力高漲、女性要好好愛自己，小花平台以名人為題、提出「女性的自覺」：女人應該盡早開始投資和儲蓄，起步愈早、成功的機會愈大，唯有為未來提早做好準備，才能擁有真正的「自由」。