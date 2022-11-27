車用電子、高效能運算、雲端資料中心等新興應用及數位轉型商機持續，加上歐美年終採購旺季及農曆春節備貨需求陸續釋出，均可望挹注外銷接單成長動能。(圖/先探投資週刊提供)

美國升息效用逐漸顯現，預計明年上半年電子庫存清理完畢，升息告一段落，有利景氣復甦；而目前正處於年度股市漲升旺季，配合明年看好產業，在年底前可先卡位，包括矽智財、伺服器、網通、光學、晶圓代工、汽車電子乃至於生技等族群。

今年股市大幅度震盪，不過是向下震盪，主要就是俄烏戰爭導致原物料價格一度大漲，進而引發通膨；而美國聯準會從三月起一口氣將基準利率從零至○．二五％，連續大幅調升至十一月的三．七五至四％，在歷史上這是很少見的暴力式升息動作。預計十二月再調一次（二碼）就達四．二五至四．五％。

快速升息是應付美國下半年來單月動輒七至八％的通膨率。聯準會矢言不將通膨壓下來（二％）不會罷手。在升息的過程，除了原物料國家外，大多數股市都大幅下跌，包括歐洲、美國、中國、韓國及台灣等。其中壓力最大是科技業指數，以年計算，包括美國的費半、那指最深跌幅各達四七．○六％、三五．五二％，中國的深圳二六．八％、韓國的二八．八％，還有台灣上市及櫃買的三○．六八％及三三．四二％。歐洲則以深受汽車出口大減以及能源價格大漲的德國，一度下跌二五．三二％最慘。

加權指數站上半年線

在十月聯準會升息三碼後，利率已來到四％，距離市場預估的五～五．五％上下已近，加上消費者及生產物價指數（ＣＰＩ及ＰＰＩ）十月份開始下降，主要是大宗物資黃小玉回跌，油價也降至九○美元以下、天然氣價格也較高點下跌近四成；同時以美國為主的房地產價格連續超過四個月下降，進而影響房租，這些都是構成通膨高低的主要因素。加上美國科技業大幅度裁員超過十萬人，只有失業率略微上升（製造及服務業雇員還是受疫情影響，不少人員轉為退休或轉業，所以缺員還是不少，刺激薪資成本仍見上漲）。整體而言刺激通膨因素一一下降，只是下降快或慢。而最新油價也跌至八○美元附近，來到今年最低水準附近，可以預計十一月美國ＣＰＩ及ＰＰＩ可能持續下降，令聯準會鷹派言論轉弱，果如此未來升息幅度及速度將轉慢，甚至明年中以後轉為停滯不升息，預計年底以後就有降息機會。

在此情況下，十月以來美股及歐股快速反彈，今年累計跌幅以道瓊而言僅下跌約六．一％、德國下跌九．三％、英國甚至與去年底指數相近、法國也只跌七％左右。較戲劇性的是美國費半，從最深下跌四七％到下跌三十％，從低點拉升幅度居主要股市之冠。那指因為以往尖牙股臉書、亞馬遜、谷歌、特斯拉等持續接受升息、裁員利空，仍在尋求新的營運方式，所以近一個月反彈幅度不到七％，表現最弱。

現階段來看，經過一個半月反彈，包括日、德、法、英、道瓊等都站上年線之上，標普、韓、費半、台灣上市櫃等原本弱勢股市來到半年線附近；代表原物料的巴西跌破年線，沙烏地阿拉伯跌破所有均線。

而美元指數一向是前導指標，這次從高點一一四．七七八拉回，先破季線再破半年線，有初步轉弱味道，這也是資金轉向其他國家或新興市場主因。若十二月聯準會升息後言論偏鴿派，那麼國際股市得以再持續類似以往第四季及第一季反彈。而只要道瓊、標普站在年線三萬三千點、季線三八○○點以及費半二五○○點之上，則有利國際股市續彈或震盪走勢。

觀察指標看台積電、長榮

台灣公布十月外銷訂單統計，較預期更差，降至五五四億美元，年減六．三％、連二黑，各貨品僅電子產品一枝獨秀。政府預期受全球通膨及升息壓力續處高檔、俄烏戰爭未歇，以及中國堅持清零政策，將持續影響全球景氣、增添經濟前景不確定性，預期十一月外銷訂單將持續衰退。

惟政府表示，車用電子、高效能運算、雲端資料中心等新興應用及數位轉型商機持續，加上歐美年終採購旺季及農曆春節備貨需求陸續釋出，均可望挹注外銷接單成長動能。基本面似乎消息不會太好，但是台股今年幾乎從年初跌到十月，遇到年度股市旺季，從十一月至隔年三月，只要國際股市表現不會太差，台股應該還是會有表現。短線日ＫＤ值雖在高點，但是周ＫＤ值持續交叉向上，若指數進一步攻抵一五○○○點，則月ＫＤ值將交叉向上，是較有利股市表現。

反攻重心則在台積電，另一觀察指標是長榮，後者海運利空不斷，不過因為今年總獲利有機會超過三五○○億元，較總市值還高（目前總市值不到三二○○億元），股價理應下檔有限，未來若是明年將配發高股息，更將支撐股價。

跟著股神的腳步走

台灣的護國神山台積電，這次前董事長代表前往APEC會議，幾乎能見到的領袖都是提到晶片需求，希望台積電去設廠，可見台積電國際聲望之高。最重要是近期市場都知道股神巴菲特第三季買進六○一○萬股台積電ＡＤＲ，花了超過四○億美元以上，幾乎占波克夏第三季投資股市的一半金額。

過去巴菲特甚少涉及亞洲市場，本世紀以來就是買進中國石油、比亞迪、日本五大商社，且檔檔大賺。而近半年來已陸續從比亞迪獲利出場。最令人眼睛一亮是繼二○二年買進日本丸紅、伊藤忠、住友、三井物產、三菱商社各五％股權後，最近一周提報日本主管機關，再度增持五大商社都超過一％持股，各家商社持股比例落在六．二一至六．七五％，未來有可能再增持（過去兩年五大商社股價全面大漲，幅度超過日經指數）。巴菲特在中國到日本投資都是以倍數獲利；回頭來看這次巴菲特買進台積電，是在第三季兩岸兵凶戰危、再度射飛彈氣氛下買進，而且買進套牢（平均成本約在四六五元上下十元）。該公司旗下經理人受訪買進理由，陳述巴菲特認為地球已離不開台積電的程度，從日常生活、運輸到高科技，這也是巴菲特一貫投資原則所在。台積電的投資價值透過巴菲特而讓全球金融業更明瞭。這已經脫離了所謂產能利用率高低，而是台積電除戰略價值外，生產的晶片又已經成為大家不可或缺的對象。

巴菲特慢慢從中國撤出，加碼日本商社及投資台積電，方向已經很清楚，若下一季再公告持續加碼台積電，則更加確定台積電趨勢。台積電總市值一度掉到三三○○億美元下，如今已回到四○○○億美元以上，是尖牙五股（剔除臉書、加進特斯拉）外，排名全球總市值最高科技股。一旦利率反轉而下，資金重新擁抱科技股，台積電股價可能又有不小發展空間，巴菲特也算是危機入市。

當然股價不會只漲不回，只是提醒投資人股神都敢投資，可說是另項保證，拉回時可考慮買進（約接近其買進成本）。

股市進入彈升旺季

從另一歷史統計數據來看，在空頭年中（季線及年線向下），第四季的十一、十二月，以及隔年一月，都是較好的波段彈升，據統計彈幅都有五成左右機會，尤其是十二月份，月線多半都收紅，因此，現階段如有波段低點適合逢低布局。

至於看好產業，科技股看好高速運算、伺服器、網通、ＩＰ、光學等族群；台積電高階製程還是市場必要的，尤其輝達及AMD新推出晶片，還是需要高階製程，美國科技股這次表現大不如金融、能源等類股，但是低基期就是最大優勢，所以可以看到今年一度大跌超過六六％的輝達最近一反彈股價幾乎漲了五成。

而高階製程所需的就是矽智財，台灣矽智財族群這次有創意創歷史新高，晶心科、M31距離歷史新高也不遠，包括世芯ＫＹ以及法人大買的智原都是拉回可注意族群。資料中心、伺服器面臨升級，亞馬遜、谷歌、臉書等這方面支出不手軟，輝達及AMD異口同聲看好伺服器，連台灣的技嘉也做同樣表示。

此外近期光學股表現相當優，尤其是外資連續買進的大立光，國內基金也加入買超陣營，股價站上年線，帶領先進光等股價呈現高姿態。外資預期高階鏡頭需求將從明年下半年開始成長，到二○二四年的鏡頭升級，包括蘋果潛望式鏡頭及摺疊相機鏡頭的問世，加上華為向來在高階鏡頭和技術導入相當積極，預期可調式光圈鏡頭將在明年新機款上亮相。因此給予股價蟄伏很久的大立光評等由中立調高為加碼，目標價上看二千五百元。

大立光為股王，股價上漲對股市影響也很大，對光學股亦同，尤其是玉晶光以及納入旗下一員的先進光。光學股沉寂數年，基期不高，在明年新手機、無人機鏡頭、元宇宙等新應用逐步登場下，業績將看好。

生技股營收、獲利都出來了

網通方面，大廠思科看好後市營運，股價大底部已形成，今年台灣的中磊、神準、啟碁、智邦、智易等今年前十月營收年增都介於三○至六六％之間，獲利也同步大增，除智易外，其他都是前三季ＥＰＳ就超過去年全年，在路由器、交換器以及５Ｇ高速的改朝換代中，解除了缺晶片問題，各公司明年業績可望再上層樓。

還有汽車電子，在晶圓代工產能利用率鬆動下，預計明年汽車晶片交貨將比今年順很多，各公司積極推出汽油車及電動車，最近股價破底的特斯拉，汽車交貨不如預期，但號稱明年產能將倍增挑戰三百萬輛，所以積極下單台積電；包括福特以及歐洲汽車，在度過今年零件幾乎樣樣缺、成本樣樣漲的窘境下，明年勢必大幹一番，所以包括二極體、第三類半導體如朋程、台半、漢磊、富鼎、新唐等可一併注意。

此外，生技股愈來越多公司拿到藥證，的確營收及獲利都有出來，最近保瑞、美時股價都創新高，對於均線多頭排列者可密切注意。論投資而言，生達集團今年表現相當不錯，旗下生展前三季ＥＰＳ九．三二元，已創新近八年單年最高獲利；生泰前三季ＥＰＳ六．一元，也是近八年高峰。母公司生達前三季ＥＰＳ三．五八元，距離去年全年的三．九五元近八年高峰已近，今年ＥＰＳ上看四．五至四．八元。值得一提是近幾年努力本業業務開發，都見成效，前十月營收年增二八．四％，較濟生、中化、永信好很多，重點是連續六年ＥＰＳ成長，從不到二元成長到今年有機會挑戰四．五元以上，趨勢很明確，且每年配息，平均約七成，是不錯的投資股。

年底將至，今年集團股以龍頭表現為優先，華新獲利創高下，股價一度向五○元靠近；另一家與鴻海合作的裕隆，旗下轉投資持股四九％的鴻華先進，規劃明年首季在創新板掛牌，市場預估潛在利益不少。裕隆今年因為轉投資公司受防疫險理賠大失血，使得前三季每股賠一．九四元，但是度過最低潮一年，明年恢復正常狀況，加上有鴻華可能掛牌利多，同時每股淨值達五一．五元，逢低也可注意。

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