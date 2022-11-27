疫情後，健身市場蓬勃發展，戰神MARS創辦人那德威如何打造全台規模最大的乳清蛋白品牌，甚至進軍國際，搶攻百億美元的健身營養品商機？

一個食品廠的小業務，是如何一步步打造全台最大的乳清蛋白品牌，創造出台幣4億元的年營收？

穿著筆挺西裝，現身位在台北大直的「GYM MARS健身俱樂部」，看起來卻與周遭正在運動的人毫無違和感。他，是全台最大乳清蛋白品牌「戰神MARS」的創辦人那德威。現年40歲的他，在2014年創業，推出全台灣第一家本土乳清蛋白品牌，目前台灣市占率達兩成，穩居龍頭寶座；在海外市場，如香港、澳門、南非等地都有他們的產品。

「在台灣，只要是有健身的人就一定聽過、喝過他們的產品。」不具名健身業者如此形容戰神的市場地位。

根據美國市場研究公司Grand View Research的研究報告，目前全球乳清蛋白市場的年均複合成長率為10.48％，到了2030年，市場規模將超過143.2億美元。儘管全球乳清蛋白市場蓬勃，但市場仍多由歐美大廠主導，包括英國的Myprotein，以及美國的Optimum Nutrition、BSN等。作為台灣第一家乳清蛋白品牌，那德威為何能在列強環伺的市場中，殺出血路？

「為什麼我們一定要喝來自歐美的乳清蛋白？為什麼台灣品牌不能賣到國外？」那德威接受《今周刊》專訪，分享自己的創業初衷。

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時間回到2013年，愛健身的那德威為了快速補充蛋白質，總會在重訓後喝一杯高蛋白，但身體卻出現警訊。「我喝完後，胃非常不舒服，加上台灣很多人跟我一樣有乳糖不耐症。」正是這樣的痛點，讓他決定創業，研發適合亞洲人喝的乳清蛋白。只是沒有食品研發背景的他，要如何投入這個以進口為主的市場？

「我最大的優勢，就是臉皮夠厚，一通通電話打，問人家有沒有興趣，也不怕被拒絕。」那德威自嘲，當時他在食品廠擔任業務，在賣場看到食品包裝上的供應商或原料商，他就會立馬打電話詢問報價。「光是代工廠，前後至少打了4、50通電話，才找到一家願意幫我生產。」他苦笑。

為了尋找專業研發團隊，那德威更祭出劉備三顧茅廬的精神，從食品大廠挖角才人，「一開始對方以為我是詐騙集團，我只好先付研發酬勞給對方，建立互信。但當時資金壓力很大，所以首批只生產1萬多包，還找家人做家庭代工幫忙包裝、配送。」他回憶。