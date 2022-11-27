信義房屋響應行政院農委會「零飢餓」計劃，捐贈600萬元以國內優良農產品製作的公益幸福餐盒供6萬人餐次使用，支持國內農業與弱勢族群；農委會24日於「促進國內企業認購國產農產品」記者會，頒發感謝狀給參與「零飢餓行動計畫」的企業，包括永豐金、家樂福等致力永續的指標企業；信義房屋表示，此次出席，也希望藉由之前響應零飢餓計畫的經驗，拋磚引玉讓社會大眾更認識國內優質農產品。

全球持續通膨，也讓弱勢族群要取得充足營養更加困難，而信義房屋推動18年的社區一家計畫，致力社區營造，關心台灣各鄉鎮角落，因此日前響應「零飢餓」計畫，也呼應聯合國永續發展目標SDGs2消弭貧窮，盼為弱勢族群盡一份心力。

24日的「促進國內企業認購國產農產品」記者會，農委會主委頒贈感謝狀給在場企業，信義房屋由副總經理蘇守仁代表出席領感謝狀，農委會更集結農林漁牧產品，包含精選年菜、過年伴手禮、精緻果品及農漁等一系列年節好禮，編彙收錄於「鴻兔大展年節禮盒型錄」，並設置專責服務窗口，並依據個別需求提供客製化的套裝選擇，且簡化企業採購程序，此外，一般民眾也可透過型錄上所刊載的資訊至選購通路採買，共同支持國產農產品。

信義房屋表示，信義房屋自創業以來即善待各利害關係人，以企業倫理為核心，在ESG永續面向不遺餘力，包括環境、社會、公司治理面向都著力已久，希望攜手同仁、供應商，共同創造永續好生活。