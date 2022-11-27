2022卡達世界盃足球賽，台北時間27日晚間9點起F組就要接連進行進行小組賽，先由「歐洲紅魔」比利時對上「亞特拉斯雄獅」摩洛哥，以過去對戰成績比利時2勝1敗及團隊實力來看，賽前評估比利時應該還是較佔上風。

上屆世足季軍比利時，本屆世足小組賽首戰1比0小贏暌違36年重返世界盃會內賽的加拿大，比利時陣中主力前鋒「小魔獸」盧卡庫（Romelu Lukaku）因大腿傷勢作壁上觀，本屆世足開踢前就預計前兩場小組賽不會出賽，或許要到小組賽最後一場對克羅埃西亞才會出賽。

雖然比利時總教練馬丁尼茲（Roberto Martinez）表示，若根據球員感受來判斷，盧卡庫可能有機會小組賽第2場就復出，但以球隊目標是想在世界盃走得更長遠，在盧卡庫完全康復前，比利時應該不會冒險讓「小魔獸」提前解除封印。

摩洛哥首場小組賽0比0逼和上季亞軍克羅埃西亞，陣中後衛馬茲拉烏伊（Noussair Mazraoui）比賽中重摔臀部落地，當場被擔架抬出場，儘管可能無法在對比利時這場上場，幸好初步檢查報告傷勢沒有像比賽現場當下看到的那麼嚴重。

比利時雖然首場小組賽1比0獲勝，但馬丁尼茲認為對手加拿大整場表現比他們好，但「歐洲紅魔」畢竟還是有實力在，在世界盃小組賽階段跨屆累積8連勝，已經追平巴西隊紀錄，自從1994年美國世界盃小組賽0比1飲恨沙烏地阿拉伯後，在淘汰賽階段之前比利時都沒再輸過球。

足球網站《90分鐘》認為，目前世界排名第2的比利時，或許為了勝利得付出辛苦的努力，就看他們能否改善與加拿大一役不穩的表現，但看好還是有很大機會拿下小組賽第2勝。