2018俄羅斯世界盃足球賽亞軍「格子軍團」克羅埃西亞，在2022卡達世足小組賽首場賽事，被摩洛哥逼成0比0和局，小組賽第2場面對陣容年輕有勁的「楓葉軍團」加拿大，「格子軍團」預料仍是不會踢得很輕鬆。

克羅埃西亞小組賽首場未能攻破對手摩洛哥球門，中場武拉希奇（Nikola Vlasic）小腿也出現傷勢，下半場替補出賽的前鋒里瓦亞（Marko Livaja），經歷股四頭肌挫傷後，在建立比賽狀態上有點小受挫，從首場對摩洛哥表現來看，「格子軍團」進攻上需要有能在透過傳導製造出機會後、踢出關鍵一腳和頭錘的助力。

加拿大還在為隊史在世界盃首顆進球及小組賽首分積分奮戰，前役對比利時很有機會，可惜戴維斯（Alphonso Davies）上半場12碼罰球被比利時門將庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）預測到方向被擋下，不過戴維斯和隊友艾斯塔奎歐（Stephen Eustaquio）、柏楊（Milan Borjan）都克服賽前受傷陰霾準時先發出賽，對加拿大仍是正面力量，戴維斯在與比利時賽後表示：「在世界盃對上頂尖隊伍遇到失望的結果，不過我們還有兩場比賽，繼續加油！」

在成人國際賽，克羅埃西亞、加拿大過去沒有交手過，因此台北時間周一凌晨12點的對壘，將是兩隊首度過招，足球網站《90分鐘》指出，如果「楓葉軍團」能複製與比利時一戰展現出來的膽識，或許有機會在F組獲得回報，並有可能在與「格子軍團」的比賽中逼平對手。