世界盃小組賽E組首戰，日本重演沙烏地阿拉伯逆轉阿根廷的劇本，爆冷以2比1擊敗德國，「藍武士」頑強的表現令人刮目相看；相反地，哥斯大黎加對陣西班牙原本贏面就不高，還吞下了0比7慘敗，對團隊士氣帶來重大打擊，2隊近況呈現強烈對比，這讓日本有絕佳的機會可以延續連勝氣勢。

小組賽首輪率先出擊的卡達及伊朗皆以慘敗收場，似乎讓傳統強權對於亞洲球隊抱以蔑視的態度，若沙烏地阿拉伯是帶有極大的運氣成分擊退阿根廷，那麼日本逆轉德國的最大關鍵，就是總教練森保一優秀的策略及調度，日本面對德國沒有派出全主力先發，反而押上前田大然、久保建英等跑動能力不俗的球員，盡全力消耗對手的體能，下半場再換上突破能力非凡的三笘薰、堂安律及淺野拓磨，衝擊德國疲乏的防線才得以實現逆轉。

哥斯大黎加雖在2014年巴西世界盃創造隊史最佳的8強成績，不過近年國內人才短缺，陣容依然仰賴逐漸退化的國門納瓦斯（Keylor Navas）及曾經效力兵工廠的坎貝爾（Joel Campbell），在上屆俄羅斯世界盃他們就已經現出原形，小組賽墊底收場無緣16強，而24日的比賽中，哥斯大黎加幾乎無法帶給西班牙威脅，全場連一次的射門也沒有，在進攻表現如此低落的情況下，哥斯大黎加或許避免不了連2屆在世界盃墊底的命運。

日本陣中多數旅歐球員，實力及素質遠在哥斯大黎加之上，加上「藍武士」近年來開始注重傳控打法，不會輕易丟失球權，至於哥斯大黎加球員腳下功夫相當拙劣，與西班牙一戰的傳球成功率僅7成36，跟隊友的連結性不佳，27日晚間6點對陣哥斯大黎加，日本延續勝果不是問題。