E組第2輪賽事將迎來惡戰，首場展現驚人火力的西班牙，對決面臨生死關頭的德國。西班牙首戰上演青春風暴，F.托雷斯（Ferran Torres）梅開二度、加比（Gavi）打破世界盃隊史最年輕進球紀錄，以7比0狂勝哥斯大黎加；另一方面，德國首戰爆冷不敵日本吞下世界盃2連敗，面對氣勢高漲的西班牙大軍，德國要以搶下3分積分做為最終目標，才能延續競逐16強的希望。

大勝哥斯大黎加的比賽中，西班牙整體控球率來到81.9%，超車阿根廷在2010年南非世界盃小組賽面對希臘的80.3%，寫下了數據分析公司《Opta》的新紀錄，年輕力盛的「鬥牛軍團」重演過去Tiki-Taka般一流的傳控能力，7比0的比分也是隊史在世界盃最大勝分紀錄。

此戰面對搶勝慾望濃烈的德國，西班牙掌握了雙方近期的對戰優勢，過去7場交手當中，「鬥牛軍團」僅僅只在1場比賽中敗下陣來，讓首次入選世界盃的西班牙後腰羅德里（Rodri）信心說道，「無論是防守及進攻，球隊在每條線上表現非常完美，我的進球只是贏下比賽的一個結果，我更喜歡的是我們團結互助的精神，這替我們帶來莫大成功。」羅德里認為隊友們各司其職且無怨無悔的支撐著球隊，是西班牙能贏球的最大關鍵。

現在的德國必須拋開首戰輸日本的陰影，此前他們並未在任何一屆的世界盃小組賽中吞下2次敗仗，更別說是遭遇3連敗了，但不巧的是遇上了同為冠軍隊伍的西班牙，德國背負著背水一戰的壓力，而首戰表現相當活躍的葛納布瑞（Serge Gnabry）必須得跳出來，他在首輪比賽6次射門當中有3次射正，德國以射門作為結尾的Play中，葛納布瑞也參與了其中12次，是德國陣中進攻威脅能力最佳的球員。對於德國來說，雖然保住平局也還有一絲晉級希望，但期待日本敗給哥斯大黎加是不切實際的，因此德國此戰必須要盡全力取勝。