九合一大選開票結果今（26）日晚間揭曉，民進黨慘敗，不僅北北基全輸，傾全黨之力強攻的桃園市、新竹市也丟掉，甚至連外界原預期很穩的台南市、屏東縣都算驚險過關。對此，就有網友在網路上認為民進黨丟掉「桃園市」和「新竹市」最為丟臉，直呼「真的是活該」。

這位網友在網路論壇 PTT HatePolitics 板上PO出一篇「這次選舉民進黨哪一縣市最崩潰？」的文章表示，「我原本以為，應該是很可能丟掉執政 (變天) 的基隆市、桃園市、新竹市，或是蔡英文指定打擊最強棒的台北市陳時中，結果開票出來，原本認為穩穩穩穩贏的屏東、台南都快要翻車，所以哪縣市讓自稱台派的最崩潰啊？」此篇文章一發出，立刻引爆網友討論，紛紛一面倒的直指是「桃園市」和「新竹市」。

網友們紛紛留言表示「新竹，被小智害死，蔡英文粉絲氣噗噗」、「桃園最傷，直接影響到太子的總統大位」、「桃園是超大票倉」、「新竹啊...選前綠粉重兵打了2個多月...」、「新竹民進黨用全力在打」、「桃園、新竹原本都勝券在握的，這次都賠光光」、「桃園太子翻車」、「桃園、新竹，認真，都在崩潰這兩個縣市」、「新竹真的活該」。