九合一大選落幕，國民黨張善政當選桃園市長 。媒體人吳子嘉表示，張善政、鄭運鵬的民調不相上下，但得票數居然差距10個百分點。

吳子嘉26日在《董事長開講》網路直播節目中表示，封關期間，張善政的民調為32.3％、鄭運鵬的民調32.2％，兩人在誤差值內。若按照民調來看，張善政、鄭運鵬不相上下，但經由民調專家戴立安把參數納入計算以後 兩人得票數，居然差距10個百分點。而他在封關期間，就已經知道張善政贏的趨勢已經形成。

吳子嘉指出，他們原先預估張善政為46.4％至49.8％，鄭運鵬為39.1％至41.7％。而26日目前為止的得票數，張善政是463826票，得票率是52.20％；鄭運鵬為354520票，得票率是39.90％；民眾黨賴香伶45388票，得票率是5.11％；鄭寶清28844，而最後公布的張善政得票率超過預估2個百分點，鄭運鵬實際得票率則是39.90％，剛好在預估區間內。

至於台北之戰，吳子嘉接著表示，封關期間，陳時中的民調曾跟蔣萬安拉平，結果網友非常配合，隔天陳時中的民調就降下來了。