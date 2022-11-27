九合一大選結果出爐，全國各縣市選情冷到不行，總投票率約6成左右，中選會主委李進勇表示，本次地方公職人員選舉，已於26日晚間11時40分完成全部開票作業，直轄市長、縣市長、直轄市議員、縣市議員當選人名單，中選會定於12月2日審定公告。

李進勇指出，直轄市長選舉投票率 59.86％、縣市長選舉投票率 64.2％、直轄市議員選舉投票率 59.92％、縣市議員選舉投票率 63.88％、鄉鎮市長選舉投票率 64.59％、原住民區長選舉投票率 74.55％、鄉鎮市民代表選舉投票率 64.60％、原住民區民代表選舉投票率 74.56％、村里長選舉投票率 61.18％。

李進勇表示，直轄市長應當選名額6人，國民黨當選4席，包括台北市、新北市、桃園市、台中市，民進黨當選2席，包括台南市、高雄市。

李進勇指出，縣市長應當選名額16人，實際選出15人，國民黨當選9席，包括宜蘭縣、新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、台東縣、花蓮縣、基隆市、連江縣；民進黨當選3席，包括嘉義縣、屏東縣、澎湖縣；民眾黨當選1席新竹市；無黨籍當選2席，包括苗栗縣、金門縣。

李進勇說，直轄市議員應當選名額377人，國民黨當選167席，民進黨當選152席，新黨1席，台灣團結聯盟當選2席，無黨團結聯盟當選6席，時代力量當選1席，社會民主黨當選1席，台灣基進黨當選2席，民眾黨當選6席，無黨籍當選39席。

縣市議員應當選名額533人，國民黨當選200席，勞動黨當選1席，民進黨當選125席，綠黨當選1席，台灣團結聯盟當選1席，無黨團結聯盟當選1席，時代力量當選5席，民眾黨當選8席，正神名黨當選1席，無黨籍當選188席。

李進勇提及，桃園市八德區廣隆里、高雄市三民區灣愛里、苗栗縣公館鄉福基村、雲林縣莿桐鄉六合村、雲林縣元長鄉內寮村、嘉義縣大林鎮內林里、嘉義線民雄鄉東興村、屏東縣長治鄉德成村、因有候選人同票，需投票日後抽籤決定。

李進勇表示，當選人名單應由選舉委員會審定公告，其中直轄市長、縣市長、直轄市議員、縣市議員當選人名單，中選會定於12月2日審定公告，鄉鎮市長、原住民區長、鄉鎮市民代表、原住民區民代表、村里長當選人名單，分別由各該直轄市、縣市選舉委員會審定公告。