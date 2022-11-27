我國進行九合一大選與「18歲公民權」修憲案公民複決，將投票門檻降至18歲，雖藍綠陣營一致表態支持，最後結果以同意票數564萬7102票，不同意則有501萬6427萬票，同意票多過不同意票，但仍不敵962萬票的極高門檻，所以此次修憲失敗。

立法院今年3月25日處理《中華民國憲法增修條文增訂條文草案》增訂第1條之1條文修正案，即俗稱18歲公民權修憲案；獲得跨黨派支持在109票全票通過後，將交付公投才能正式通過。

該案明定年滿18歲中華民國國民，依法有選舉、罷免、創制、複決、參加公投及被選舉權，全案公告半年後將交由公民複決，這也是中華民國歷史首次交付公民複決的修憲案。

根據中選會公布，憲法修正案公民複決第1案（18歲公民權）投票權人人數達1923萬9392人，而根據《中華民國憲法增修條文》第12條規定，公民複決通過門檻為「有效同意票過選舉人總額之半數」，亦即修憲案欲闖關成功，需至少累積961萬9697張同意票，逼近962萬票。

中選會主委李進勇表示，111年憲法修正案公民複決第1案投票，選舉人總數1923萬9392人，總投票人數為1345萬5932人，投票率為58.92％，同意564萬7102票、百分比為52.96％，不同意501萬6427票、百分比為47.04％，同意票數564萬7102張未能跨過961萬9697張的修憲公民複決門檻，故「18歲公民權」修憲案結果為不通過。