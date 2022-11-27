九合一結果揭曉 六都及縣市長、議員當選名單一次看 01:442022/11/27 中時新聞網 陳泳溙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／資料照合成） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 九合一大選結果揭曉，黨政版圖變動，也牽動2024總統大選。《中時新聞網》特別整理出本次直轄市（六都）與縣市長、相關縣市議員當選名單，提供讀者快速掌握最新政局。 當選名單請點選下方連結 六都市長 六都市議員 縣市長 縣市議員 嘉義縣當選名單出爐 鄉鎮市長、議員一次看 九合一縣市長當選名單一次看 戰績出爐民進黨快滅頂 侯友宜連任市長三蘆成功突破 綠營2候選人當選版圖不減反增 #九合一選舉 #六都 #縣市長 #當選 #名單 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉義縣長翁章梁宣布當選 感謝鄉親再給他4年機會 19:502022/11/26 政治 台南市長黃偉哲宣布當選 得票未如預期：會好好檢討 19:532022/11/26 政治 雲林縣20鄉鎮市長當選名單出爐 麥寮鄉長蔡長昆勝出 20:482022/11/26 政治 北市議員遺珠名單出爐 老牌議員林瑞圖成落選頭 20:562022/11/26 政治 20年磨一劍 許淑華自行宣布當選南投縣長 19:362022/11/26 政治 南投縣議員1／3換新人 刑事小隊長當選議員 23:532022/11/26 政治 連江縣率先完成縣長開票 副縣長王忠銘順利接棒 18:072022/11/26 政治 嘉義爆乳話題女王 「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」當選 20:122022/11/26 政治 張麗善競總自行宣布當選！得票數逾18萬 領先突破5萬票 18:512022/11/26 政治 選後行情蠢動 台股再戰萬五 04:102022/11/26 財經要聞 中市北區新人陳俞融宣佈勝選 19:042022/11/26 政治 中山大同綠將換血 王世堅第一高票當選、梁文傑下顏若芳上 21:372022/11/26 政治 南市議員當選名單出爐 民進黨28席、國民黨15席 22:002022/11/26 政治 東南區新人陳雅惠當選與母邱素貞感謝支持 20:182022/11/26 政治 周春米險勝蘇清泉 國民黨贏得13席縣市首長 15:512022/11/26 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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