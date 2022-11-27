九合一大選結果揭曉，黨政版圖變動，也牽動2024總統大選。《中時新聞網》特別整理出本次直轄市（六都）與縣市長、相關縣市議員當選名單，提供讀者快速掌握最新政局。

當選名單請點選下方連結

六都市長

六都市議員

縣市長

縣市議員

嘉義縣當選名單出爐 鄉鎮市長、議員一次看
九合一縣市長當選名單一次看 戰績出爐民進黨快滅頂
侯友宜連任市長三蘆成功突破 綠營2候選人當選版圖不減反增
#九合一選舉 #六都 #縣市長 #當選 #名單