說到當選感言，民眾黨南投縣新科議員簡千翔，帶著開朗的招牌笑容說：「感謝有素質的南投選民！你們真的做到了！」

簡千翔表示，一路以來要感謝的人，真的太多太多！也發現自己身旁都是貴人！感言中也包含了，選民認同他的「敢言」，自己是政治素人，沒有任何參選經驗，更期盼由自己帶動，打造乾淨選風，選前宣示不買票；選後也承諾，會自我要求遠離黑金。

回首整個參選過程，有時常讓支持的長輩或民眾關心與擔心，簡千翔回想說，「揹著眾字氣球，一步一腳印，用阿甘精神，徒步走過自己的選區南投、民間。或是穿梭在各個公園、市場、大街小巷。這種方式，說真的剛開始不少人會擔心，到底有沒有效果？但那時，我沒有多想，只想用最簡單、直接的方式，跟大家面對面親切地問候。雖然累，但是卻能聽到最真實的聲音，與最真切的回饋。一點一滴下來，都成了我努力向前的動力與養分！」

此外，議員當選人簡千翔用堅定的語氣表示，他的當選著實是民主政治寶貴的一頁，證明沒買票、不抹黑、不開空頭支票，在當今的南投真的能當選，他內心非常的激動，更佩服選民的素養，未來更是自己責任的開始，將在議會爭取更多幼兒福利，也重視高齡長輩之照顧，集「眾」人之力，讓老幼安居、南投更好。