九合一大選落幕，民進黨遭遇史上最大挫敗，其中新北市長選戰林佳龍創紀錄更是大輸侯友宜46萬票，對此選前之夜特地以神秘嘉賓站台的恩恩爸相當不滿，在臉書宣洩，大罵「市民喜歡被虐待」，同時也針對連日來攻擊自己的網友提告。

這次新北市長之戰，侯友宜一路壓著林佳龍打，開票不到1小時，就已遙遙領先將近10萬票，早早就確定無緣市長大位，最終大敗46萬票，加上上次台中市長選舉輸給盧秀燕21萬票，兩次大選總共輸掉67票。

林佳龍早早出局，恩恩爸也相當不滿，在臉書PO文：「原來衛生局電話沒人接很正常、原來消防局演戲很正常、原來救護車81分鐘姍姍來遲很正常、原來人命一點都不重要，只要嘴念侯侯做事最重要」。

恩恩爸接著罵「市民喜歡被虐待，也是眾人造的業，祝福大家的選擇」，文末表示自己雖然很失望，但會堅強走下去，同時針對攻擊自己的網友提告報案，「那些配合造假演戲的演員，我們法院見」。