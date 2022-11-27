民進黨在26日的九合一大選遭遇史無前例慘敗，除了南部以外全面失守，甚至丟掉了基隆市、桃園市與新竹市，連過往「綠到出汁」的台南與屏東也僅是險勝，逼得總統蔡英文辭去黨主席。對此網友們也點名「四大天王」，直呼若無這些人，不可能完成翻轉民進黨奇蹟。

民進黨潰不成軍，由於此次六都縣市長人選皆由蔡英文指定、英系操盤，辭去黨主席一職，秘書長林錫耀也首度坦言「民進黨確實有網軍、側翼」，但隨即撇清「這些都不是民進黨主要成員」，至於對選舉的影響力，林錫耀僅回「外界自有公評」。

不論是PTT鄉民或是臉書網友，也紛紛點名陳時中團隊幕僚焦糖陳嘉行、前桃園市議員王浩宇、媒體人周玉蔻與深綠網紅四叉貓劉宇4人是民進黨大敗的關鍵人物：「感謝你們鼎力助選」、「沒有你們不可能贏的了民進黨」、「最佳助選團隊」、「高虹安本來不會上，被你們打到上了」、「感謝四位賣力敗票」。

此外，民進黨立委高嘉瑜、王世堅也都前後開砲，高嘉瑜痛罵側翼網軍四處出征開戰場，甚至出征同黨人士、高中生，打壓異己，敗壞民進黨選情；王世堅確定連任後也大喊「我打敗側翼網軍了」。