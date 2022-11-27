民進黨大選慘敗，被黨包裝為防疫英雄的台北市長參選人陳時中輸給蔣萬安14萬票，僅贏黃珊珊9萬票。對此民進黨立委何志偉在節目上揭露陳時中競選團隊亂象，表示「黑道入核心 難怪選情核爆」，更直言自己說的就是前國策顧問，天道盟文山會精神領袖黃承國。

何志偉在《雅琴看世界》中表示，陳時中這次不是輸給蔣萬安，而是輸給「小圈圈」，他指出，自己是第一個跳出來挺陳時中選北市的，雖然在團隊中掛名副主委，但實際上被排除在決策圈外，根本沒被拉LINE群組，每次被媒體問到，他都要笑笑，假裝團隊很團結，假裝什麼問題都沒有，假裝很清楚內部運作。

何志偉點名黃承國(見圖)以及英系操盤手洪耀福、洪耀南在團隊亂搞。(圖／資料照、吳家豪攝)

「我肩膀還在，但肩膀上的轎子已經爛掉了」。何志偉說，這次民進黨主打訴求之一是反黑金，結果團隊中卻有黑道入主決策圈，張雅琴追問指的是黃承國嗎，何秒答「當然啊」、「黑道在核心，難怪選情會核爆」。

何志偉說，自己每天2萬步到處掃街拉票，結果決策人士每天幫陳時中亂排行程，用陳時中臉書亂PO文，這已經不是他們扛轎之人能救的。隨後被張雅琴問「這些團隊的決策者是誰」，何志偉直接點名黃承國，以及英系「洪氏兄弟」洪耀福、洪耀南，此外還有許多黑道份子也在裡面，「每次看陳時中在鏡頭前，旁邊站著殺人犯，還有法院認證過的黑道，看到這些人民眾會怎麼想」。