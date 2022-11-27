楊潔玫現在是非常受學生歡迎的表演課老師。（羅永銘攝）

楊潔玫現在是非常受學生歡迎的表演課老師。（羅永銘攝）

楊潔玫現在是非常受學生歡迎的表演課老師。（羅永銘攝）

楊潔玫很會創造自己的確幸。（羅永銘攝）

很多人在新冠疫情爆發的這近3年呈現人生空轉甚至倒退，但對女星楊潔玫來說，這3年卻過得充實且豐富！她3年前重返校園，就讀世新大學廣播電視電影學系碩士班，只花1年半就修完學分、完成論文取得碩士學位，然後從學生身分無縫接軌，搖身一變成該校廣播電視電影學系的兼任助理教授，教授表演課迄今已1年半。在演員路上走了近40年後，她又為自己開拓出另一條不同風景的人生道路。

楊潔玫笑說，念書對她來說是個意外，當時她是受某位在大學任教的老同學鼓勵遊說，就去報考了，「我那年底剛從上海回來，遞了碩士班報名書，隔年1月後因為疫情開始不准出國，我就剛好開始上學。」從小做事就很有效率、不喜歡拖的她，把這樣的個性特質徹底發揮在做學問上，只想趕快把這件事做完，「因為當時大陸一直有人要找我去工作，我不知道疫情何時結束，想說早點念完，或許疫情結束就能去了。當時不知道自己能否做到，就是每天追著指導教授，追到老師說『沒有一個學生會這麼常見他的指導教授』，因為我一周會去見他3次，每次送新一版論文內容去時，老師前一版都還來不及看！」

50多歲又重拾書本，對楊潔玫來說曾經覺得吃力，第一學期就暴瘦12公斤，還曾因老師突然要他們在30分鐘內交出600字左右的上課心得，讓當時還是電腦白痴且沒帶筆電的她，邊用手機打字邊緊張冒冷汗、嘴脣發白直問怎麼辦，壓力大到竟直接在課堂上吐了，甚至直接趴在地上狂吐，「吐得一塌糊塗！老師嚇到，還問我要幫我叫救護車嗎」，後來同學好心開車送她回家，她在車上繼續吐，最後改直接送醫院掛急診，做各項檢查、打止吐針時依舊吐不停，「第二周老師就不敢再出隨堂功課，休息了好幾個禮拜！後來同學就跟我說『下次他再出作業，妳就趕快吐一吐』！」

因為急著想完成學業，加上因為疫情台灣有些戲她沒接，所以她一周就花3、4天在專心上課，還要做很多作業，把自己搞得超疲累，「我跟『害我』來念書的同學說，人家都是在空轉，你把我推入火坑、讓我的生活變得超級忙碌！」

但其實重新當回學生讓楊潔玫收穫滿滿，她笑說因為常常交報告加上寫論文，「 我現在手機打字可以打很快，作業有一半都是手機完成，我大多是手機寫好再傳到電腦組合，搜集論文資料很多也是靠手機完成，但我以前連手機上的複製貼上功能都不會。朋友誇我學太快，我說這是時勢造英雄，同學、拍戲遇到的小朋友、經紀公司裡20多歲的師兄們，都是我請教的對象，原本不會的許多3Ｃ技能現在都會了，開始覺得很好玩」。

這3年之間，楊潔玫先重回校園取得取得碩士學位，旋即被聘為助理教授，身分快速轉變一如她一直以來注重的效率，「以前的我只是有效率，現在是連理解力也突飛猛進。因為我16歲就出道，工作快40年，幾乎只做這工作，對表演變成直線思考；去念書、尤其是教表演後，把我本來就懂的表演重新做功課後再理解組合，收穫很多！當老師的第一學期，還需請教擔任教職的朋友課表要怎麼開，然後就開始發揮我改編劇本的能力，第二學期就不用打給他了，自己創出很多課程內容。非常欣慰的是，之前我的課表概念有被其他老師沿用，用來出給碩士班學生做作業，我知道後非常開心，這對我來說是另類受到肯定，代表我是對的，不然人家是博士耶，為何要用你的東西？」

她上學期甚至教書教到對岸的福州師範大學，因為疫情無法飛過去親自授課，就以視訊方式教了一學期的「造型與表演」。此外，有學生想申請到重慶大學當交換學生，請她幫忙寫推薦函，「對我來說這也是很新鮮的經驗，以前是人家推薦我去角逐金馬獎或金鐘獎，現在我可以幫學生寫推薦函，這表示我是被學生和學校肯定的！人都需要被肯定，那個肯定是很開心的，不見得要每年拿獎值得才開心」。

總是笑臉迎人的她說，其實任何確幸都是來自於自己，確幸可以自己創造的，「你可以在工作上、在任何領域好好發展，成為你自己的確幸！」

其實她擔任兼任助理教授每節課鐘點費才700多元，這學期每周上4節課，等於每個月才1萬多收入，「我常跟他們說，我去上一個通告應該就有教課一到兩學期的費用了」，有次學校問她有沒有去查鐘點費入帳內容，「我說沒有耶，對方說『老師妳很不缺錢嗎』，我說『你不是說錢很少嗎，我怕我看了會傷心難過』，對方就笑了！」她透露自己常自掏腰包請別的老師來分享，例如上學期邀請金鐘導演馮凱，這學期請了宋少卿，「我光事後請宋少卿吃飯喝酒就把一學期的錢喝完了！我都是倒貼啦，付出的，遠超過學校付給我的鐘點費！」