呂薔自今年初舉辦新EP個唱萱傳後沉澱近一年時間尋找靈感為下張專輯做準備，過程中發現回歸原始愛音樂的初衷來自於對母語的吟唱，因此決定用泰雅族語來做為下張專輯的創作靈感；為此這一年勤回部落跟長老、父母相處聊天的呂薔從中了解泰雅族文化及歷史，並在探訪中激盪出音樂火花，花了近一年時間寫詞、吟唱、錄音，終於要在年底推出第一張母語專輯。

她透露這次專輯將有跟弦樂團的合作，因此花了許多時間去著墨唱腔跟詮釋方式；她更透露首支主打適首吟唱母語、帶有電音曲風的歌曲，「希望能讓大家聽完都能開心地跳舞，感受泰雅族語的美妙。」有趣的是，錄音過程中她常帶著自家狗狗一起去錄音，她透露在錄音時狗狗似乎聽得懂她唱的歌，在錄音時都不吵不鬧豎起耳朵聽她唱，更笑說：「聽到開心的曲調牠感覺在笑，難過的曲調表情很嚴肅，感覺像是聽得懂我唱得感覺。」

而原本一頭長髮的呂薔前陣子把頭髮剪短一些，她透露希望自己在錄音時能清爽俐落些，在錄唱能有不一樣的心情去詮釋，對剪中短髮上癮的她更透露最近正在跟造型師討論要剪更短，未來將會成為新專輯中的新造型，「請大家拭目以待。」