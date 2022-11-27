新人PONY5IBE推出首張實體迷你創作專輯《ON THE ROAD》，新作來自於熱愛旅遊的他，在這兩年島內旅行中完成了專輯大多歌曲，24歲的他感受台灣人文、地理之美，將公路旅行中與同行音樂人的點點滴滴化為靈感寫進歌裡。有趣的是，在古鎮大溪土生土長的他，這陣子為了趕通告，都必須一早出門或塞在車陣裡，尤其大溪來回台北的路上常常爆塞，在公司建議、也在他思索花費太多時間成本下，PONY5IBE決定搬來台北。

他是親力親為的大男孩，找房看房都自己獨立完成，等他開心向唱片公司宣布搬好家了，大家紛紛問他租在哪裡？PONY5IBE興奮官宣，下一秒卻讓大家都跌倒，因為他已進駐淡水新市鎮，還興奮分享住在海景第一排，當同事們質疑這樣沒有離台北比較近、車程沒有比較快？他笑說：「我就愛大自然呀。」

PONY5IBE分享《On The Road》專輯就是這次旅行的點滴總和：「別於過去歌曲靈感可能來自想像，這張專輯裡的歌都是我當下進行式的創作，講述從這趟旅遊開頭至結尾的階段過程。」

他也笑笑地表示，《On The Road》其實就是本關於他的「旅遊雜記」，這趟路程 PONY5IBE 幾乎全台跑透透，從桃園家中出發，行經台北、宜蘭、花蓮、高雄及台中等地，最終他把這段時間的心情寫照、身心感受全都寫在這張《On The Road》中。PONY5IBE 回首這次的旅程，「如果要我說這次專輯跟以前有哪些不同的話，可能就是我稍微長大一些。」