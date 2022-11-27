烏克蘭警政首長今天表示，自親莫斯科部隊2週前撤離烏國南部赫松（Kherson）地區以來，當地至少已有32人因俄羅斯砲擊而喪生。

路透社報導，俄軍佔領赫松近9個月後，於本月11日完成撤軍，但他們仍經常從第聶伯羅河（Dnipro River）東岸砲擊赫松。

烏國警政首長克利孟科（Igor Klymenko）在臉書發文稱，「俄羅斯每天都在砲轟並摧毀這座城市，殺死和平的當地居民。自（俄軍）撤離以來，俄國總共在赫松地區殺死了32名平民。」

他還說，「許多人正撤離到國內較平靜的地區避難，但許多居民仍待在家中，我們必須盡量為他們提供安全保護」，目前該地區的警察已恢復執勤。

今天稍早，一名烏國高階官員表示，赫松市的供電已經恢復。

克利孟科還指出，調查人員總共記錄578起俄軍及同夥在該地區犯下的戰爭罪行。莫斯科則屢次否認部隊虐待平民的指控。（譯者：施施）1111127