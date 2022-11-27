來自桃園的3位嘻哈小子，組成男團Xunday，近來推出最新專輯《Today is Xunday》，將於12月20日登上新莊宏匯廣場Zepp New Taipei舞台，舉辦生平第一場大型演唱會，繼邀來謝和弦擔任嘉賓，26日更亮麗公佈第二組嘉賓，是目前大馬最火紅的團體ThreeeP（3P），他們首張專輯的歌曲《巴生榮耀之歌》總點閱突破千萬，在當地擁高人氣。

3P首次台演出，是因為兩團團員都是3名，也都是首次出輯，希望結成友好的兄弟團一起打拼，Xunday也以東道主的身份向3P喊話：「希望一起擦出不同火花，一起在演唱會嗨翻，一起吃爆臺灣美食。」

他們目前雖然還未正式謀面，但已經透過視訊會議聊得火熱，3P表示已經摩拳擦掌至台北一遊，「台灣的朋友們等等我們，3P迫不及待跟你們見面了，也喜歡你們會喜歡3P的歌。」

此外，Xunday也特別Cover了3P的成名曲〈巴生榮耀之歌〉，拍攝了唱跳影片，與原唱者3P交流、致敬，也希望粉絲一起共襄盛舉，「一起拍影片玩，更要來演唱會找我們一起尬舞喔。」