都更喜事成惡夢！北市天母一處7層樓建築遭政府認定為海砂屋而拆除重建，都更作業長達10載，地主終於在去年收到交屋通知，他們原以為可以歡欣入住，建商「聯上開發公司」卻獅子大開口要求住戶補繳數百萬到上千萬元的「樓層價差」，還威脅屋主「不交錢就不交屋」甚至要反告他們違約，雙方如今對簿公堂，地主則無奈錯愕，希望法律能還他們公道。

投訴人阿國（化名）指控，他在1984年於原地址買下該棟公寓，當時法規鬆散，對於海砂屋沒有明確規範，直到十多年前該公寓被發現是海砂屋，市府判定該屋有立即危險、無法住人，要求住戶拆除都更。

阿國表示，原先建物7層樓，每樓各有5戶，35戶屋主在多方比較下，選定上市公司、持分比例開出地主62%、建商38%，同時又給予免稅優惠的聯上進行都更。

都更計畫順利通過後，契約分為「權利變換」和「協議合建」2種契約簽訂方式，住戶可根據算式不同，自行選擇與建商簽定何種契約，為私契約之範疇。大部分住戶多以「協議合建」契約為主，他們原以為就此高枕無憂，期待房子建好回家的那刻即可，惡夢卻才正要開始。

地主阿雄（化名）怒控，在長達10年的等待後，他們終於在去年4月接到「聯上天母」的交屋通知，看著自己的舊家成為美輪美奐的豪宅，建商更主打坐擁磺溪首排和絕美陽明山景，每坪價格飆升百萬元，地主們都滿心期待，但緊接而來的巨額「找補差價」卻讓他們看傻了眼。

阿雄提到，早先在選屋時，地主們就知道如選擇較高樓層或較大坪數的戶型都必須補足差額，聯上當時也提供他們坪數、樓層等簡易試算找補金額參考，地主們當時都覺得合情合理，如今聯上要求的金額卻讓他們難以接受。

「大家預估都是100萬元、200萬元，結果金額高到誇張，還有人被要求付2000萬元。」阿雄表示，多數住戶的找補金額高達400至500萬元，還有地主只因從前棟搬到後棟，就被要求給付2000萬元的鉅額差價」。

住戶們詢問聯上這筆「找補差價」到底是如何計算出來，聯上始終無法給予明確交代，更直接無視合約上載明以「協議合建」的方式計算坪數，而改用對建商來說較為有利的「權利變換」方式計算。

此外，合約上清楚載明得享免稅的「土地增值稅」、「契稅」，以及本就該由建商自己負擔的「房地互易稅」，零零總總含括起來至少上百萬元的稅賦，聯上竟全部要求地主戶負擔，鴨霸態度讓十年前簽訂的合約幾乎成為廢紙。

地主們怒指聯上拒絕跟他們協商，並強勢寄存證信函要他們7天內完成繳款，若不繳就要付500萬元懲罰金。（圖／黃鵬杰攝、繪圖組合成）

「他也不跟我們談，只說不繳錢就不交屋，不交屋就你違約，威脅要再付500萬元的懲罰性違約金。」阿雄憤怒表示，地主發現不對後想找聯上協商，希望雙方有明確共識後再來繳款與交屋，但聯上卻硬逼著地主就範，地主們擔心如不繳錢，面臨房子土地恐全拿不回來，還得反過來賠償建商，不少人只能咬牙先付清款項交屋，待蒐集相關證據後再來對聯上提告。

其中一名地主阿明（化名）也向本刊表示，他舊屋是樓層中的5樓第5戶，但聯上在設計新建案時，卻將原有的一層5戶改為一層4戶，造成他們沒有地方可以去，只能往上跑，因此在簽約時和聯上以口頭約定的方式，約定新屋坐落在8樓的位置，契約也明確簽訂新屋就是位在8樓。

但去年收到交屋與找補明細通知時，聯上竟要求阿明付約450萬元的找補金額，面對高額的找補金額，他一時之間難以籌出鉅額款項，不斷和聯上聯繫卻都被置之不理，交屋時間只能不斷拖延，他還收到聯上的存證信函，要求他必須在7日內將款項結清，否則就按合約對他收取500萬元懲罰性違約金，若加上找補金額的話，恐得多付出千萬元，阿明只得透過議員約聯上協商。

在三催四請下，聯上終於和阿明坐下商談，聯上卻完全否認過去的口頭約定，反咬阿明是「自己要選在高樓層，理所當然要付樓層價差費」，雙方始終無法達成共識，協商也因此破局。

無奈之下，阿明僅要求建商給他們一個可以「不用找補」的地方，聯上口頭答應，讓他從8樓改為5樓，空間卻從原先的45坪左右，縮減為5樓的43坪，且無視天母如今每坪動輒百萬的房價，計算方式也根本不是按照當初合約上所載明知公開銷售價之95折方式計算，事後僅退款85萬元，離譜價差讓地主感嘆「會不會差太多？」。

地主怒控5、6年前聯上初估的獎勵容積面積，竟和去年交屋時的數據完全相同，不合常理。（圖／黃鵬杰攝）

聯上也在新擬定的契約中載明，此次阿明選擇5樓作為新址，是地主戶「個人因素」，但聯上同意地主戶可以更換至不用找補的樓層，其實是有但書在的。因為一切都必須在地主不再要聯上繳納原本就是他們應該要付清的47萬餘元房地互易稅，雙方約定好將房地互易稅的名義轉為建物成本後，才讓地主成功轉換樓層。

面對各種喪權辱房的不平等條約，地主們也忍無可忍、選擇提告，如今一審判決由屋主獲勝，雙方目前持續進行司法訴訟中，地主們則盼揭穿聯上真面目，避免再有人受騙上當，也盼法律能還他們公道。

對於地主們的指控，聯上的曾副理表示，這個案子原本是都更案，原建物則是海砂屋，他們已經盡心盡力將海砂屋換成這麼漂亮的房子，由於雙方各有主張，聯上公司覺得地主們提出的算式有誤導之嫌，但還是會尊重司法判決，目前已經提起上訴，全案將交給司法處理。

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