聯上天母豪宅主打磺溪第一排和360度絕美山景，每坪價格飆破百萬元，吸引天母當地高端族群、台商客層的關注，而該建案是由海砂屋都更而成，原地主因誇張的找補金額和離譜坪數落差而與建商對簿公堂，屋主更發現該建案去年才落成，如今卻逢雨必漏，樓道也出現嚴重壁癌，建商為了搶客更是陰招百出，屋主們忍無可忍公布建商真面目。

地主阿華（化名）表示，他分到的房子權狀坪數為48坪，實際居住坪數卻僅有25坪，且該建案才剛落成，他去年4月被通知交屋，去年9、10月間裝潢入住，但實際入住僅一年，地下室即滲水嚴重，新成屋的壁癌竟然比屋齡40年老公寓還嚴重。

阿華表示，如今聯上售賣狀況不如預期，大多數的公設至今都無法使用，且聯上不願成立區權會，因而大樓管理細目主要仍由聯上把持。更離譜的是，從去年4月通知交屋後，聯上立刻停止房租補助，並向他們收取水電費用，他們也同意了，但明明就是空屋，根本還沒有人入住，公共電費每戶竟平均得繳1300多元。

「原本的地主都成為受災戶，想認賠賣掉還不行。」阿華提到，聯上天母是由7層樓的海砂屋都更而成，原本的35戶屋主都在建商的「鴨霸」下成為苦主，有人受不了與建商的每日爭吵，決定將房子賣掉一了百了，聯上卻連賣房客戶都要跟他們搶。

另一位地主阿傑（化名）抱怨，他被聯上分配的房屋是原戶原址，較沒有其他地主出現這麼多災情，後續因個人考量決定將房子賣掉，但聯上一聽到他們要賣房，竟開出不合理條件，要求地主必須親自到場帶看，不得在僅有仲介的陪同下看房，否則就不給進屋。

為了永絕後患，阿傑咬牙配合，他好不容易委託仲介賣房，也遵守聯上由地主戶親自陪同看房的要求，聯上竟進一步要求他們帶看房屋必須得3天前預約、一周7天僅有2天可以看房，更限制他們只能在特定時間帶看、一次只能帶看一間欲售房屋，讓他們相當傻眼。

住戶說自己想賣房子，聯上也出陰招和他們搶客人，甚至以一堆不合理要求強制他們配合。（圖／黃鵬杰攝）

儘管地主們忍氣吞聲，配合聯上所提出要求，但聯上仍不斷刷新他們的三觀，就曾有12樓的地主戶帶客人看屋，不料客人才剛走出聯上的大門，就被一旁代銷中心的人員叫住表示，「你要看12樓的房子，我也有，要不要再上去看另外一間？」最後竟然成功說服客人買下代銷所推建案。

阿華無奈表示，誰都想不到滿心歡喜等待10年的都更竟然迎來這樣的局面，礙於和建商所簽契約屬於「私契約」範疇，公家機關無法介入，討回公道唯一的方式僅有提起民事訴訟，但訴訟耗時耗力又耗錢，聯上就是咬定他們不懂法律，認定不是所有人都能經得起這樣漫長的等待，但他堅信司法一定會還他公道，所幸一審勝訴，也算是能稍稍出口惡氣，「我只想要一個公道，用我血淋淋的例子讓更多人知道，不要受騙上當。」

對於地主們的指控，聯上的曾副理表示，這個案子原本是都更案，原建物則是海砂屋，他們已經盡心盡力將海砂屋換成這麼漂亮的房子，由於雙方各有主張，聯上公司覺得地主們提出的算式有誤導之嫌，但還是會尊重司法判決，目前已經提起上訴，全案將交給司法處理。

住戶拿出一審勝訴判決，表示連法院都認定聯上的補價差算式有錯。（圖／翻攝畫面）

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