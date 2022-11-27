阿根廷小組賽背水一戰，27日凌晨他們成功以2比0戰勝墨西哥，加上同組C組的沙烏地阿拉伯0比2敗給波蘭，讓阿根廷保住晉級希望！扮演阿根廷救世主的是當家球星梅西（Lionel Messi），雙方僵持到下半場，梅西1記遠射、1個助攻，幫球隊在第64分鐘、第87分鐘連下兩城。

梅西在25碼禁區外正對著球門起腳，球穿越重重人群，墨西哥門將向左飛撲慢了半步，球貼地旋進球門，阿根廷領先！這魔法般的一擊是梅西世足賽個人第8球，追平阿根廷球王馬拉度納（Diego Maradona）的紀錄。前日是馬拉度納去世2周年，阿根廷全隊盼望取得勝利獻位昔日的戰神，梅西進球後雙手指向天空。

正規賽剩下3分鐘時，阿根廷中場E.費南德茲（Enzo Fernandez）接獲梅西傳球，在禁區左邊角落起腳從遠柱破門！這一球讓阿根廷在小組賽淨勝球達到+1。另一頭沙烏地阿拉伯同樣是1勝1負（積分3），但是遭波蘭踢了兩球淨勝球成為-1。

小組賽最後一戰將由波蘭vs阿根廷、沙烏地vs墨西哥捉對廝殺，阿根廷若戰勝波蘭就可晉級16強，若平手就必須看沙墨之戰的結果。阿根廷的命運之戰將於12月1日凌晨3時開踢。