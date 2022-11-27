近期汪小菲 與大S事件鬧得滿城風雨，而他的母親張蘭也隨兒子加入戰局，不斷透過直播開轟大S一家，而昨（26）日她再度開直播駁斥兒子與張穎穎官宣一事，不料張穎穎在抖音上發出兩人合照寫下：「大朋友和小朋友」汪小菲則回覆「謝謝小朋友」秒打臉張蘭。

汪小菲在25日深夜開直播被網友發現，身旁疑似出現女子的身影，而張穎穎也在當天發文承認該名女子就是她，文中她寫到近日汪小菲因家事弄得心力交瘁，讓她相當心疼，另外，汪小菲微信朋友圈發文曝光「愛就愛了，後果我能承擔！我汪小菲，對朋友對任何人，都問心無愧，愛你們」，讓外界紛紛猜測這是否代表兩人間接官宣認愛。

對此，張蘭在昨（26）日直播時駁斥兩人官宣的傳言，且當時疑似張穎穎與汪小菲的電話錄音也流出，內容更是在談論避孕的事，張蘭立刻否認錄音中那名男子並不是汪小菲，當場更直接氣到報警處理「我可以包容家裡親人，但堅決不縱容這些惡劣行徑」。

不過，在張蘭出面反駁兩人戀情沒多久，張穎穎就在個人抖音上傳與汪小菲的合影，旁邊寫下：「大朋友和小朋友」而汪小菲也親自在留言區回覆「謝謝小朋友」瞬間打臉張蘭，而該留言也吸引近3.1萬網友按讚。