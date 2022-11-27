港星郭可盈曾是港姐出身，昔和蔡少芬、宣萱及陳慧珊被譽為無線台「四大花旦」的她，2010年淡出螢光幕後，就把重心放在家庭生活與家族事業，近日她歡慶53歲生日，凍齡外貌立刻吸引不少網友目光。

昨(26)日她曬出幾張慶生照，照片中的她與家人、女兒和老公緊緊抱在一塊，感笑容燦爛，整個人看起來容光煥發，與家人的感情也十分親密，其實同為明星的老林文龍曾與大陸女星董維嘉爆出偷吃，但當時的郭可盈不但沒離婚，還選擇陪丈夫開記者會，力挺他是被敲詐勒索，如今夫妻倆依舊恩愛如昔。

郭可盈參選港姐出身，雖然未獲三甲，但因此得到出道機會，在戲劇領域表現亮眼，此外，郭可盈是熊黛林的嫂嫂，家境富裕的她，父親從事塑膠產業，旗下有5間公司，2011年爸爸過世前曾希望她接手家族事業，因此她繼承父親留下的近億資產，從演員轉變成商業女強人。

1995年郭可盈和林文龍合作《萬里長情》時結下情緣，她跟林文龍結婚時被外界視為女強男弱的組合，但婚後郭可盈淡出演藝事業，專心照顧家庭，如今女兒林天若今年已經12歲，備受夫妻倆的疼愛，郭可盈曾說：「文龍將我放他心中的第一位，甚至覺得我比他自己更為重要。」可看出對於丈夫的在乎與重視。