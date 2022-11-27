汪小菲日前在微博上一連更新數篇貼文開罵大S，其中一篇更直指大S與具俊曄早在2018年時便有了在一起的打算。雖然事後被粉絲反駁當時汪小菲正和大S在大陸錄製《幸福三重奏》，並且大S當時甚至因第三胎流產休養中，較難和具俊曄產生聯繫。豈料，有大陸網友加碼指出具俊曄當年來台和粉絲會面，其中一人正是大S姊姊徐熙嫻。大S經紀人也對此做出回應了。

具俊曄個性親民，每每來台時，會找機會舉辦粉絲見面會，2018年時與粉絲相約一同喝咖啡。今年9月，更請粉絲吃飯，還和同為「酷龍」的成員姜元來跨海連線，在視訊電話中和粉絲相見歡。然而，其中有一名女粉絲從當年一直跟隨到現在，被大陸網友誤認是大S的姊姊徐熙嫻，在微博上發文指控，還曬出照片對比。堅信當初就是靠她居中牽線才讓兩人有了聯繫，更直指具俊曄是因為擔心被抓包才會刪文。

網友在微博上曬出比對照片。(圖／翻攝自微博)

隨著話題越演越烈，風波從大S延燒到具俊曄身上。對此，他憤而跳出來護妻，在IG上寫下「STOP FAKE NEWS」希望網友們能停止謠言的傳播。並曬出之前的貼文還存在的照片，而粉絲們也紛紛在貼文底下留言支持，表示「歐巴加油，日久見人心」、「希望能停止霸凌言論，事情真相只有當事者才知道」、「希望你們兩人可以一直幸福下去。」

此外，大S的經紀人也出面回應，指出那位女生其實是追隨具俊曄長達20年的粉絲，而非大S的姊姊徐熙嫻。並提到「有照片為證。現在假消息都做到大姊跟粉絲身上了，請不要殃及無辜。」