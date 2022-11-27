伊朗國內正遭逢「庫德族女子艾米尼之死」的抗議浪潮，球員在世足首戰拒唱國歌，伊朗轉播單位直接轉走鏡頭。第2戰伊朗球員卻沒有再抗議，大家開始唱國歌，儘管唱得很敷衍，仍引起一些自家觀眾的噓聲。外傳球員們可能受到政府的壓力而不敢抗議。

一位22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）違反服儀規定，今年9月遭警察拘留身亡，激起伊朗國內「女性、生命、自由」的抗爭。這次世足賽，部分伊朗球迷試圖持相關標語或穿著抗議T恤入場，都被卡達場館人員基於「禁止政治宣傳」的規定擋下來。球員們支持抗議而在首戰的賽前國歌保持靜默，獲得觀眾歡呼，前鋒阿茲穆（Sardar Azmoun）先前已公開支持陳抗者。

伊朗國內至少分裂成兩派，其中一派是支持政府的。根據《路透》報導，第2戰伊朗球員開始唱國歌，官方電視台宣揚此消息，並播放挺政府觀眾（拿著國旗揮舞的球迷）上街慶祝的畫面。不過卡達的場館人員似乎默許放行了幾位穿著標語T恤的抗議人士，沒有徹底執行禁令。

比賽結果是諷刺的，首戰伊朗拒唱國歌，慘遭英格蘭以6比2大屠殺，第2戰停止陳抗之後以2比0戲劇性擊敗威爾斯，保住16強希望，最後一戰對決美國只要平手就可晉級。