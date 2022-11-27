民進黨在此次九合一選舉，縣市長部分僅拿下台南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣及澎湖縣，是創黨以來最慘的一次，總統蔡英文昨（26）日晚間宣布辭去黨主席一職，但綠營內部高層卻直言，另外還有5個人是這次敗選的戰犯。

據《ETtoday新聞雲》報導，有綠營高層表示，民進黨此次敗選的五大戰犯，分別是新竹市前市長林智堅、秘書長林錫耀、副秘書長林鶴明及英系的洪耀福、洪耀南兄弟。

該名高層首先提到，林智堅的論文門爭議，讓接棒的桃園市長候選人鄭運鵬時間並不充裕，新竹市長候選人沈慧虹也受到影響，造成桃園市、新竹市的布局全被打亂；他並指出，引起民眾反感的側翼網軍，其實就是因林錫耀、林鶴明的放任才變成如今局面，連民進黨內都只能有一種聲音，甚至因此造成黨內許多前輩出走。

最後，該高層強調，本次選舉中，綠營許多人選為徵召，但在程序中扮演重要角色的洪氏兄弟為英系人馬，而徵召結果也大多是英系屬意的人選，早就讓其他派系敢怒不敢言。