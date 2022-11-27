新北一名人夫外遇，還拍攝與小三親密互動的放閃影片，上傳至社群網站抖音被兒女發現。新北地院審理時，法官發現小三與人夫兒子談判的對話紀錄中，坦承已交往3年等，認定2人關係踰矩，酌情後判應連帶賠償40萬元為適當。可上訴。

判決書指出，正宮主張，已與張姓男子結婚20多年，然而2016年間丈夫藉口婆婆離世，為照顧公公遂搬離家中，豈料此後張男與高姓女子合夥開公司，去年3月間張男還不小心將高女加入家中的LINE群組，經子女上網搜尋高女的社群帳號，才發現2人有同居行為。

正宮控訴，高女還在抖音帳號上傳張男躺在床上睡覺的影片，高女則坐在張男身旁嬉鬧，其子女在影片下方留言，「姊姊的老公好配合呀」，高女還回應，「他很可愛」等語，2人公然在網路上曬恩愛，行為明顯已經逾越普通朋友來往，破壞她的婚姻生活和諧美滿，故依法向2人請求連帶賠償100萬元。

對此，張男辯稱，自從2004年就與妻子分居，兩人形同陌路，2020年間曾向妻子提過離婚並詢問贍養費，妻子卻表示他須將財產全數過戶至妻小名下，讓他更篤定妻子僅在意財產，至於高女則為房東，與對方理念相近才無話不談，認為妻子所提出的證據並無法推斷他與高女曾發生性關係。

新北地院審理時，法官發現高女與張男長子的對話紀錄，對話中高女曾提及，「我跟他在一起前半年鬧到他早就要離婚」、「他不跟他老婆一起，感情上是誰說的算，我沒辦法，我也跟他說你可以跟你老婆說，說你確實有女朋友了」等語，均可得知高女明知張男已婚卻仍持續交往，且兩人在網路的影片互動也足以動搖張妻的婚姻幸福美滿，認定張妻主張屬實，求償有據，酌情後判張男與高女須連帶賠償40萬元為適當。可上訴。