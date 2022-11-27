九合一大選落幕，民進黨縣市長僅拿下5席，總統蔡英文辭去黨主席一職，一名網友表示，2年前他把總統票投給蔡英文，盼能改變高房價等問題，但這幾年房價不僅沒降，還以火箭式快速成長，他列出8點民進黨敗選原因，包括高房價、少子化、薪資低落、生活無形成本遽增、訂定討好特別族群政策、金融業不合理裁罰、無法接受他人批評、《數位中介法》意圖控制言論自由等，尤其最後一項箝制言論自由，最不能接受。

原PO昨（26）日於PTT八卦版指出，2020年總統大選他投給總統蔡英文，原因在於高房價、少子化、低薪等，讓不少年輕人看不到未來，為打破這局面，將總統票投給蔡英文、民進黨，這也就是當年民進黨能大贏的因素。

原PO表示，但民進黨執政這些年，根本沒有幫助年輕人發展，許多政策都是為了討好某些族群，看不到當初選舉時說的「未來」，一連串死不認錯、強詞奪理的權力式語言，所以這次民進黨大敗，輸到脫褲剩下5縣市。

原PO列舉民進黨敗選8大原因，第1是高房價，他說選民進黨就是希望房價下降，讓年輕人都負擔得起，結果這6年房價還突破到讓人看不到的高峰，不僅更買不起，就連鬼地方的房價都持續暴漲，對比民進黨6年前執政前後，這幾年房價暴漲速度根本以火箭飛射快速成長。

原PO說，第2是少子化，這問題已是台灣整體的存亡，背後因素就是高漲的房價、通貨膨脹，還有無法安穩照顧小孩的後援機制，讓家庭更難養小孩。第3是薪資低落，即便每年都在調漲基本薪資，受惠的都不是中產階級，但偏偏中產階級對物價最敏感、還要養育孩子，連年低落的薪資根本追不上高升的物價，中產階級這幾年都往貧窮線淪陷。

原PO表示，第4點為生活無形成本遽增，勞保、健保擺明入不敷出，根本無法支付目前已退休的長輩，政府卻每年提升勞保跟健保費用，去支付退休族群，他直言每年看到勞健保費用調漲，心情真的很差，「已經薪資低落了，還要調漲，沒錢了啦！民進黨執政也一樣無作為。」

原PO指出，第5點是訂定討好特別族群政策，尤其是看到補助計程車政策最傻眼，好像只有運將是選民，一般上班族只能苦哈哈，所得稅一毛都減不了，政策補助牛肉一塊都沒有，疫情嚴峻時還補助運將薪資及油錢等，結果一般上班族什麼都沒有，「我只有無薪假的分」。

原PO說，第6點是金融業各項不合理管制、查核及裁罰，這幾年從內部行政人員到外部業務人員，被金管會管制或查核，裁罰弄得快受不了，整個金融從業人員都承受巨大壓力。第7點為沒辦法接受別人批評，他直指民進黨可以批評別人，但別人批評卻不行，當初疫情爆發，北市萬華被說是疫情破口，「這聽在我耳裡是一種好笑的強詞奪理」。

最後原PO說，民進黨執政他最無法接受的是《數位中介法》，號稱爭取民主自由的民進黨居然意圖用法律想控制言論，一個應要捍衛言論自由的黨派居然做出這種政策，「是我最無法接受的原因，這次會大敗不意外，來看看後年的總統大選你們怎麼面對」。