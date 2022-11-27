九合一大選昨（26）日登場，各家候選人幾家歡樂幾家愁，而百萬YouTuber蔡阿嘎這次也從團隊中推派網紅「米寶媽」洪嘉璘（洪媽）參選，蔡阿嘎坦言之所以推派候選人，實質是為了做一場社會實驗，目的是希望「喚醒大家重視政治，不要以為政治跟你無關」。

YouTuber蔡阿嘎這次從工作室中，推派「米寶媽」洪嘉璘參選桃園市蘆竹區南興里里長，而他提到本次實驗目的，是為了觀察民眾是否有認真看選舉公報中的政見，登記當天更帶著工作室的人員浩浩蕩蕩前去登記，而影片中也大家更了解整個從參選登記、抽號、開票等流程。

然而，昨（26）日當天蔡阿嘎也有到投票所外訪問投完票的里民，而在晚間開票結束後，洪嘉璘在該里拿下244票，雖為四名候選人中最低票，但卻已比預期多出許多票，洪嘉璘也在影片中感謝選民：「首先要感謝投給我肯定我的南興里里民，真的很可惜，差一點就能為大家服務，也感謝所有支持我的鄉親父老，尤其是我的老公跟我的女兒，雖然沒選上，但接下來這4年我也會繼續做好在野的監督角色，繼續守護南興里的里民，希望未來有機會回來為大家服務。」

蔡阿嘎也在事後發文表示，在完全沒做宣傳造勢的情況下，「大家是否會注意到里長政見內容？選民如何去判斷政見實現的可能性？人民跟政治的距離其實很近，不管支持或訕笑，能讓大家願意討論思考、深思熟慮後才投下寶貴一票，就是好事！」文中也代發洪嘉璘的落選感言。

事實上，先前選舉公報一出洪嘉璘的政見也曾被提出來討論，推出「招商迪士尼樂園」、「0到18歲每胎每個月補助3萬元」、「里民中心擬開辦公婆訓練班」等十項超狂政見，而當時也有網友笑虧「這格局適合選總統」。