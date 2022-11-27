大陸富商汪小菲和前妻大S近日為了生活費撕破臉，他不斷的在微博上寫下情緒性的發言，令人瞠目結舌，而誹聞女友張穎穎也順勢公開這段戀情，不僅承認汪小菲直播旁的女子就是她，更說她時刻都在提醒著汪小菲，驚呆不少網友。對此，張蘭狠酸張穎穎「就像是個小蟲子陪著他，我也把蟲子捏死嗎？」

汪小菲日前凌晨直播時，張穎穎誤認為他在睡覺，出聲讓他安心，兩人交往同居的事情因此實錘，隨後張穎穎也發文承認，直播中的人就是她，在汪小菲爆走的這段時間一直陪伴他，希望他能越來越好，等於間接的承認兩人的感情，而汪小菲也回覆道，「謝謝你陪伴著我，謝謝你陪我生活」

張穎穎發文透露自己陪在汪小菲身邊，汪小菲也回覆道，「謝謝你陪伴著我，謝謝你陪我生活」。（圖／翻攝自抖音）

對此，張蘭昨（26）日直播時提到，她非常不滿張穎穎「官宣」汪小菲關係的感情， 張蘭更形容張穎穎，「現在就是一個小蟲子陪著他，我也把蟲子捏死嗎？」並強調自己立場，「但我並不是贊成，不要斷章取義，門都沒有。」

直播片段曝光後，網友紛紛留言，「五年前？不是才官宣的嗎？五年前豈不是說汪小菲出軌了」、「他出軌本來就是板上釘釘的事情啊」、「上一個媽媽報警的…昨天通報了…」、「張三好可憐，都在床上陪著了，還一直被小蟲子稱呼。」