在這次九合一選舉過程中，民進黨頻被質疑靠側翼攻擊對手，從最終結果看來，明顯造成反效果。對此，媒體人「逆風的烏鴉」比喻，若是有教練叫球迷上場踢球，那一定是瘋了。

逆風的烏鴉今（27）日於臉書指出，撇開大環境不談，台北市和新竹市的選情本來都對民進黨有利，只要做到守住基本盤、確保三腳督格局即可，但參選台北市長的陳時中幾乎從選戰剛開始就歪樓，「先有焦糖、劉宇，後有周玉蔻，幾乎把陳時中折騰成四不像。」

至於新竹市的部分，逆風的烏鴉提到，民進黨和劉宇等人，對於連環爆料民眾黨候選人高虹安沾沾自喜，但不僅沒傷到她分毫，反而造成棄保效果。而這些追打之所以成為反效果，逆風的烏鴉認為，除了打得太多早就難分對錯外，出手攻擊的都是綠委柯建銘、劉宇這種負面形象的人，很難不產生負面效果。

「在整個選戰過程中，類似劉宇這種人和他的跟班們看起來火力很強，甚至到處出征，然後自我感覺良好。」逆風的烏鴉感嘆，民進黨的選戰主軸竟然被上述這些人主導，甚至跟著他們一起自我感覺良好，於是對選戰的判斷也失去了準心，無法跟上節奏。

最後，逆風的烏鴉表示，多數運動賽事都有「主客場制」，主因是主場球迷對主隊會產生加乘效果，但他直言，如果有教練蠢到決定叫球迷上去踢球，那一定是瘋了，「球迷是最佳第12人，但你不能叫球迷上場踢球」