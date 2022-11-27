阿根廷球迷觀看對戰墨西哥的生死鬥。（美聯社）

This is what it means to see the GOAT score in the World Cup 🥺🇦🇷#Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/j1Entbdujv — Road to 2022 (@roadto2022en) November 26, 2022

首戰爆冷吞敗之後，阿根廷27日靠著梅西（Lionel Messi）力挽狂瀾2比0擊敗墨西哥，一位年輕球迷現場目睹梅西拯救球隊而拭淚，該鏡頭足以成為此戰阿根廷球迷的心情寫照。開賽前晚雙方球迷在廣場打了一架，墨西哥球迷辱罵梅西而爆發肢體衝突，最後梅西奮勇救回阿根廷。

阿根廷前半場毫無有效攻勢，球迷心急如焚，結果下半場第一道攻勢就是由梅西在禁區外遠射，球貼地從右側柱邊破門。這位年輕球迷穿著梅西的10號球衣，梅西進球之後他沒有過大的肢體反應，只是默默拭淚，身旁的觀眾則做出朝拜的動作。 球王馬拉度納（Diego Maradona）於2020年11月25日去世，梅西雙手指天將這球獻給天上的球王。

總教練史卡洛尼（Lionel Scaloni）說：「你們知道發生什麼事了，10號球員進球了，他做到自己最擅長的事，就是在全隊的幫助下、精彩刺激地進球。」梅西世足賽第4度於禁區外直接破門。

墨西哥實力堅強，梅西賽後說：「對手踢得很好，我們上半場有些緊張，下半場冷靜下來，我們回到正常狀態。我們知道今天必須獲勝，接下來每一場都是決賽，」