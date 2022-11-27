本次的九合一選舉由國民黨獲得驚天大勝，台北市前議員羅智強本人雖然未參選，但卻全台跑透透到各地輔選，如今其戰將子弟兵、好友們均順利連任、當選，讓他嗨翻高唱「綠倒小夜曲」，同時也點名4選將是國民黨的南境英雄。

昨（26）日為投票日，4點投票截止後羅智強就在臉書邀請支持者一起高唱「綠倒小夜曲」，隨著票越開越多，各地藍營候選人領先逐步擴大，雲林以北呈現一整片的藍天，桃園市長候選人張善政更大幅領先對手12萬票，讓羅智強感動喊，所有的成全都沒有白費，「希望2024，我們一起攜手成全，政黨再次輪替的碧海藍天」。

「這次選舉，是台灣民主的勝利，給民進黨一個狠狠的教訓！」羅智強提到，他的3位戰將子弟兵楊植斗、陳芳盈、蔡宗豪均順利當選，其他戰將好友們如游淑慧、侯漢廷、徐巧芯、梁為超、牛煦庭、徐功凡、羅廷瑋、邱于軒等人也全都高票連任，讓他既開心又欣慰。

此外，羅志強也提到，謝龍介、柯志恩、蘇清泉及王育敏4位南境英雄，為國民黨挑戰台南市、高雄市、屏東縣及嘉義縣4個艱困選區，他對這幾人只有無比的崇敬。