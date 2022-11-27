九合一大選26日落幕，民進黨慘敗，僅守住台南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣及拿回澎湖縣，其中，台南市甚至差點變天，民進黨候選人黃偉哲拿到43萬3684票，國民黨候選人謝龍介則為38萬7731票，差距僅4萬5953票。前民進黨立委郭正亮認為，有些人可能跑出去玩，沒去投票，謝龍介得票率超過40％，已經非常好。

針對台南市長選情，郭正亮26日在政論節目《新聞大白話》中表示，有些選民可能認為謝龍介不會選上台南市長，所以在投票日那天就跑出去玩，所以投票率58％非常低。因為選舉常會這樣，低估了沉默的群眾，而所看到的都是浮出來的東西。事實上，謝龍介的得票率能夠超過40％，就非常好。

郭正亮接著表示，他比較佩服國民黨屏東縣長候選人蘇清泉，他上次輸了6萬5千票，在屏東那種地方，他還願意待下來；屏東已經25年沒有政黨輪替，大概很多人都已經忘記國民黨長什麼樣子，所以就產生國民黨高雄市長候選人柯志恩在高雄講的那句名言，「去了了」。

另外，針對這次民進黨的選情，郭正亮分析指出，民進黨年輕選票大量流失，雖然不一定會跑去國民黨，可是年輕人對民進黨失望了，例如民進黨台北市長候選人陳時中怎會輸成這樣，總統蔡英文在2020年總統大選，得到30歲以下年輕人70幾趴的選票，但這次台北市長選舉，陳時中搞不好只拿到3成。

郭正亮接著點出，無黨籍台北市長候選人黃珊珊完全沒有大的政黨支持，卻能夠選到這樣，除了候選人因素，加上她蠻突出的，可以看到年輕人在思變，像黃珊珊的場子，就有很多年輕人參與。