現任和平區長吳萬福以同額競選連任成功，將秉持不分黨派、不分族群精神繼續為民服務。（陳淑娥攝）

台中市和平區長選舉結果26日揭曉，和平區地方自治史上首次同額競選，由無黨籍現任區長吳萬福以5638票連任成功，支持者歡呼聲此起彼落。區長吳萬福表示，將秉持不分黨派、不分族群的精神繼續服務，與代表會及農會三方攜手，共同發展地方繁榮。

吳萬福以無黨籍身分參選，2020年在區長補選中勝出，2年3個月的任期，秉持族群融合、在地作主政見，順利做好各項區務推動，受到許多區民的認同及肯定，此次沒有競爭者出現，創下和平區地方自治史上第一次同額競選。

吳萬福指出，服務是不分黨派、不分族群，未來持續與代表會及農會三方攜手合作，三位一體來活絡大梨山地區、大甲溪線及大安溪線之地方產業，讓農特產品出的去，把大量遊客帶進和平，促進當地觀光產業。

吳萬福強調，將努力向台中市府及中央爭取經費，改善偏鄉交通及道路安全，確保良好飲水品質，積極推動各項基礎設施、小型工程等地方建設。雖然是同額選舉，但未來他一定不會怠慢，持續學習，以最大熱誠來服務鄉親，建構更新、更好的生活新風貌。

吳萬福過去曾擔任台中縣警員、在鄉公所擔任基層村幹事、課員，也當過和平區自由里里長，勇於任事且深獲地方人士讚賞，2020年於區長補選中脫穎而出，上任2年來，帶領公所同仁做好區政業務、造福鄉親，如今順利連任，和平鄉親均對他寄予厚望。