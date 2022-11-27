九合一大選26日落幕，全台當選者大致底定，根據《網路溫度計》「2022選戰溫度計 為台灣讚聲」官方網站預測當選率，六都市長全部精準命中，而全台除了尚未投票的嘉義市，11月15日封關預測當選率，命中率高達95.2%。

《網路溫度計》「2022選戰溫度計 為台灣讚聲」從8月18日首度公布預測當選率後，超過三個月來不間斷，直到11月15日封關民調，皆精準預測國民黨拿下台北市、新北市，桃園市、台中市四都，民進黨則搶下台南市、高雄市，為選民準確傳達選戰分析數據。

台北三腳督 陳時中雖聲量霸榜 蔣萬安綜合溫度拿下第一

台北市選舉自出三腳督已成定局，陳時中挾帶「防疫指揮官」美名空降台北市，國民黨籍蔣萬安及無黨籍黃珊珊，三人各有優勢。《網路溫度計》「2022選戰溫度計 為台灣讚聲」自8月18日開始，即預測蔣萬安當選率39.5%，陳時中36.4%，黃珊珊24.1%。縱使陳時中在聲量上長期霸榜，相對下負面情緒也居高不下，在綜合包括「社群溫度」、「粉絲溫度」、「民意溫度」三項指標，11月15日選前封關預測當選率，蔣萬安在三腳督激戰中，預測當選率來到38%，陳時中32.4%，黃珊珊29.6%。蔣萬安仍居於領先地位，替國民黨從台北市長柯文哲手中，搶下睽違8年國民黨未執政的首都市長。

桃園四腳督瓦解 選戰溫度計最終預測藍綠對決 張善政46.8%勝出

除了台北市，藍綠另一個激戰區則鎖定桃園市，國民黨推出張善政，民進黨在歷經「論文門」事件後「堅下鵬上」，推出鄭運鵬來延續桃園市長鄭文燦政績。8月18日根據《網路溫度計》「2022選戰溫度計 為台灣讚聲」預測當選率，張善政42.3%，鄭運鵬38.9%，民眾黨籍賴香伶僅18.8%。張善政歷經抄襲風波，鄭運鵬出線引起前立委鄭寶清不滿自行脫黨參選，桃園市選戰衍生成為四人戰局。對此，選戰溫度計在預測下仍未失準，11月15日封關預測，張善政46.8%、鄭運鵬38.8%、賴香伶及鄭寶清則分別僅剩6.6%、7.7%。桃園市最後走向藍綠對決，張善政勝出並大贏鄭運鵬，桃園市綠地變藍天。

新北市、台中市 藍營最強母雞！侯友宜盧秀燕當選率皆衝破六成

新北市長侯友宜及台中市長盧秀燕，分別為藍營兩大母雞，執政成績亮眼，也被民進黨視為艱困選區。此次九合一大選，林佳龍在臨危授命下挑戰侯友宜，不過從一開始8月18日《網路溫度計》「2022選戰溫度計 為台灣讚聲」首日預測當選率，侯友宜高達55.2%，林佳龍44.8%

雙方一開始差距就高達雙位數。林佳龍雖強調派系已整合，並狂打侯友宜連任後，將挑戰2024總統大位，卻未讓侯友宜受到一點損傷。侯友宜在歷經恩恩案風波後，11月15日封關預測當選率飆上61.8%，林佳龍僅剩38.2%，雙方差距再擴大，最後結果也證實侯友宜連任成功。

「媽媽市長」盧秀燕同樣老神在在，8月18日預測選當率即高達60.4%，大贏蔡其昌39.6%。為了翻轉台中市選情，總統蔡英文11月6日在蔡其昌造勢晚會上，指蔡其昌與盧秀燕民調已接近黃金交叉，不過根據《網路溫度計》「2022選戰溫度計 為台灣讚聲」封關預測當選率，盧秀燕高達64%，蔡其昌僅36%，離黃金交叉仍有一大段距離。最後選舉結果，也證實選戰溫度計精準預計，盧秀燕大贏蔡其昌，「媽媽市長」接下來四年要繼續「照顧」台中市。

南二都選情冷清 黃偉哲、陳其邁穩紮穩打 為綠營穩住江山

相較於新北市、台中市，民進黨在南二都，台南及高雄在現任市長黃偉哲及陳其邁的執政下，變的牢不可破。國民黨派出謝龍介來挑戰。綠到出汁的台南市，黃偉哲8月18日首度預測下，當選率來到53.3%，謝龍介26.7%，雙方差距近1倍，國民黨想翻轉台南著實不易。謝龍介明知勝選為難事，卻靠著緊咬黃偉哲索賄，黃偉哲反批謝龍介造謠，謝龍介也靠著「龍介仙」狂用台語和網友拉近距離，也讓在社群上不斷吸引關注，在選舉中創造不小聲量。但封關日預測當選率，黃偉哲61.1%，謝龍介靠著「社群溫度」、「粉絲溫度」讓預測當選率小幅拉升到29.3%，仍吞下敗仗。

高雄市長陳其邁有暖男稱號，在歷經2018年敗選後重新執政，變的更小心謹慎，此次選舉陳其邁穩紮穩打，打著二年時間拚四年成績，選戰初期低調做事，讓空降高雄的柯志恩幾乎找不到著力點。8月18日《網路溫度計》「2022選戰溫度計 為台灣讚聲」首次預測陳其邁當選率為59.2%，柯志恩40.8%。歷經疫情重創高雄市觀光，在與病毒共存後，高雄市幾乎週週有活動。8月「聊癒漂漂河」、9月「愛河熱氣球」到10月「2020台灣設計展」，狂吸年輕選民目光，加上此冷選情異常冷清，柯志恩雖然在選戰尾聲，有高雄前市長韓國瑜助陣，但封關當選率，陳其邁拉升到69.3%，柯志恩再下探至30.7%，證實高雄市「韓流」已是過去式，「暖流」是現在進行式。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】