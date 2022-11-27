堪稱美食界奧斯卡的《米其林餐廳指南》一直都是許多民眾的美食嚮導，尤其2022年的米其林餐廳指南首度進軍台南與高雄兩直轄市，《台北、台中、台南＆高雄米其林指南2022》共有38家餐廳獲得榮耀，其中包含1間三星餐廳、7間二星餐廳以及30家一星餐廳。而摘星數越多，網路聲量越高嗎？美食評論員、居樂糖經紀顧問總監李宛儒認為，聲量前十名的每間餐廳都具高度水準，入榜的米其林摘星餐廳種類，當中有一半為中餐廳，因為這類餐廳的用餐座位較無距離感，李宛儒表示若有用餐需求，她也會優先考慮中餐廳。

美食家費奇表示，摘星常客「頤宮」首創雙主廚制，奠定它米其林第一名的地位，除了主打粵菜遠近馳名，隱藏版菜單川菜麻辣火鍋也廣為人知。今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計出近一年，十個最被大家討論2022米其林摘星餐廳，你心目中的愛店也有上榜嗎？

No.10 天香樓

亞都麗緻天香樓傳承起源杭州的香港天香樓，堅守杭州老菜的風華韻味，呈現杭州料理多樣面貌。天香樓的裝潢設計，讓人宛如置身西湖十景環繞之中，讓饕客品嚐美食之餘，也能感受不同氛圍，彷彿「一秒到杭州」，而侍茶師與一整車的茶葉罐更是天香樓一大亮點。

天香樓招牌菜龍井蝦仁、東坡肉、花雕醉雞、獅子頭、宋嫂魚羹、神仙鴨魚丸湯，幾乎是客人必點菜色。入味油亮卻不膩口的東坡肉、薄如紙張卻片片分明的竹筍片，處處都是功夫菜的精髓。

地址：台北市中山區民權東路二段41號B1

電話：02 2597 1234

No.9 祥雲龍吟

祥雲龍吟是2022年唯一一家得到米其林二星的懷石料理店，以套餐形式出餐，可選擇七品料理或十一品御膳。料理長、主廚稗田良平曾在美國、日本兩國的米其林三星餐廳工作，熟悉日本、法式料理手法。祥雲龍吟還特別請台灣陶藝家特製專門的食器，另外還有造型各異的手工水晶清酒杯供客人挑選。祥雲龍吟表示，因重新調整內部服務模式及設定未來發展方向，將於12月1日起暫停營業。對此，美食家費奇表示，稗田良平疑似被挖角，因此為了品管著想，祥雲龍吟決定暫時歇業。

地址：台北市中山區樂群三路301號5樓

電話：02 8501 5808

No.8 金蓬萊

金蓬萊遵古台菜是道地北投酒家菜的始祖店，創辦人陳良枝憑藉著用料實在、口味獨樹一幟以及經驗火候俱足，深受饕客喜愛。金蓬萊現在已傳承到第三代、主廚陳博璿手中。陳博璿接手近二十年，以傳統台菜為基底創新，發展出多元料理，像是「烏魚子炒飯」，以及吸引香港貴婦專程來台購買的「滷活鮑」。此外，排骨酥、佛跳牆、白斬雞、土魠魚米粉鍋等都是必點的招牌菜，現已少見的經典酒家菜五柳枝魚、螺肉魷魚蒜等，也都能在金蓬萊享用。

地址：台北市士林區天母東路101號

電話： 02 2871 1517

No.7 侯布雄

「侯布雄」已成為高級法餐的代名詞，連兩年在台灣獲得米其林二星肯定。2022年由東京米其林三星主廚松尾洋平接手台北餐廳，而他已在侯布雄集團服務10年。松尾洋平對優質食材要求，不斷創作新菜色，同時又可在他的菜色中，發現他日本出身的細膩與巧思。侯布雄裝潢以紅黑色調為主，搭配富情調的燈光和開放式廚房，不僅讓顧客可邊享用美食邊欣賞精湛的廚藝，也使高級料理走向大眾。突破法式餐廳的框架，讓廚師不再隱身廚房，成為侯布雄的亮點。

地址：台北市信義區松仁路28號5F

電話： 02 8729 2628

No.6 山海樓

山海樓主廚蕭勝章融合1930年代手工台菜精神與台灣辦桌文化特色，將兩者融合至山海樓菜色中，是台菜宴客的首選！

主廚特別推薦「山海豪華拼盤」，該道料理是集精華於一身的鎮店冷盤，或是可以品嚐「山海珍寶鮮魚」，將當日新鮮去骨現流魚塞入椴木香菇、台灣傳統的米苔目，外面則有滿滿的澎湖日曬蝦乾、青韮和文蛤、澎湖明蝦等。滿鍋鮮味與傳統的老味道組合成饕客的首選。

地址：台北市中正區仁愛路二段94號

電話： 02 2351 3345

No.5 俺達の肉屋

2022年台中共有五家餐廳摘星，而「俺達の肉屋」是唯一一家擠入聲量前十名的台中米其林摘星餐廳。俺達の肉屋今年第三度入選米其林一星名單，以「主廚嚴選日本各地全和牛精修分切」與「專人桌邊代烤服務」聞名，提供各種特殊部位的肉品。美食家費奇認為，「肉質味道要好，重點在於牛油與牛筋，俺達の肉屋主廚特別精進燒烤技巧，以日、台少見的「塊燒」技法，控制火侯功力了得，加上切肉不斷筋，因此有好口感。」

地址：台中市西區公益路194-1號

電話：04 2325 0588

No.4 RAW

號稱「全台最難訂的餐廳」RAW再度入選米其林二星餐廳，創辦人、主廚江振誠是位傳奇人物，20歲成為台灣餐飲史上最年輕的法式料理主廚，25歲就擔任法國米其林三星餐廳執行主廚。人生路上獲得無數肯定，2007年更被《時代雜誌》兩度讚譽為「印度洋上最偉大的廚師」。江振誠用法式料理風格呈現台灣風味，以套餐形式出餐。菜單上不寫全名，只寫食材名稱，例如使用「伯爵茶、月桂葉、鵪鶉蛋」，將末三字合併起來就是「茶葉蛋」，十分有創意。

地址：台北市中山區樂群三路301號

電話： 02 8501 5800

No.3 請客樓

請客樓連續5年獲得米其林二星殊榮，有別於傳統五星飯店或高級餐廳把大菜當賣點，請客樓以招牌小菜打破五星級飯店昂貴印象。小菜亦講求技巧，像是將豆腐切得如髮絲般細膩的「百頁豆腐絲」非常考驗刀工，豆腐絲淋上醬油跟雞油，豆香淡雅不單調。此外，2022年7-ELEVEN與請客樓攜手推出「億元糰寵」，以招牌麻油雞飯變化而成的「麻油雞飯糰」，替它帶來不少網路聲量。

地址：台北市中正區忠孝東路一段12號17樓

電話： 02 2321 1818

No.2 教父牛排

教父牛排連5年摘下米其林指南一星。因疫情緣故，大眾對私人用餐空間需求增加，被喻為「牛排教父」的主廚鄧有癸將教父牛排系列餐廳首店舊址翻新，推出全新私宅概念店 「D&C Residence」，開創私人豪華寓所式的餐飲型態，將教父的招牌牛排料理搭配法餐烹調手法，打造「日本A5菲力襯姬松茸套餐」。許多教父牛排的鐵粉饕客也相當推薦招牌「美國頂級老饕牛排」，選自美國肋眼上蓋肉的精華部位，肉質口感特別滑嫩、鮮甜，是值得一嚐的牛排料理。

地址：台北市中山區樂群三路58號／台北市信義區松高路19號

電話： 02 8501 1838／02 2345 9922

No.1 頤宮中餐廳

君品酒店粵菜餐廳「頤宮」，不但是台灣唯一一家米其林三星餐廳，更是連續5年都奪得三星殊榮的餐廳。招牌菜火焰片皮鴨4吃、先知鴨、伊比利叉燒、化皮燒乳豬以及春風得意腸都得先預約以免向隅。

美食評論員、居樂糖經紀顧問總監李宛儒認為，頤宮粵菜對疫情期間無法出國的亞洲客人來說熟悉親切，加上座位間隔彼此距離不遠，很適合一般人聚餐或辦尾牙。此外，頤宮連年摘星，想要朝聖的民眾相當多，相當難預約，增加許多討論度，因此網路聲量排名第一。

地址：台北市大同區承德路一段3號17樓

電話：02 2181 9950#3261

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年01月01日至2022年11月21日，共近1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『2022米其林摘星餐廳』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統