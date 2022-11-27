國家實驗研究院國家太空中心今表示，我國製造的堅果立方衛星（NUTSAT）於今天清晨3時20分，在美國佛羅里達州甘迺迪太空中心，搭乘美國SpaceX公司的獵鷹九號（Falcon-9）火箭發射到國際太空站，預計12月由國際太空站的機械手臂釋放入軌，未來將於軌道高度420公里的地球圓形軌道服役。

為推動台灣太空產業發展，培育未來太空科技人才，國科會推動立方衛星相關研究計畫，期能培養系統工程、元件酬載研發等太空技術人才，並產出立方衛星商用產品。

國家實驗研究院國家太空中心執行國科會政策，遴選三組立方衛星研發團隊，打造玉山、飛鼠、堅果三枚立方衛星。玉山與飛鼠已於2021年1月24日發射升空，堅果立方衛星已於今天清晨發射到國際太空站。

堅果立方衛星由國立虎尾科技大學飛機工程系研製，為2U衛星，重2.1公斤，體積10 x 10 x 23公分，搭載虎尾科大自製的廣播式自動回報監視（ADS-B）接收器，可接收飛機的無線電訊號，進行航運管理、飛安救援及無人機管理。

立方衛星尺寸的基礎單位為「1U」，是邊長10公分的立方體。這類衛星體積小、重量輕、發展時程短（約2年），所需發展及發射經費皆遠低於大型衛星，因此成為許多產學研單位進入衛星開發領域的入門款。立方衛星可採用商規材料，費用低、壽命短，也可用於進行元件或酬載的飛行試驗。

國研院太空中心表示，廣播式自動回報監視技術目前已應用在商用衛星，若台灣能掌握此酬載的研發設計關鍵技術，未來可進一步應用於台灣自主研製的任務型小衛星，相關資料取得將不再受制於他人。