M31(6643)布局先進製程逐漸開花結果，7奈米以下的營收會逐步貢獻，且第三季合約負債金額為歷史新高，預計將挹注2023年後的新案NRE(委託設計)營收，法人樂觀看好，M31今年每股獲利有機會超過1股本。

M31在美國IC設計客戶的產品量產貢獻下，第三季權利金營收季增加152%，單季佔比超過3成，儘管第三季營業費用提列較多，但未來的研發費用就不會再提列，營業費用將可回歸正常比重，加上業外匯兌收益0.53億元，使得第三季EPS達3.2元。

M31持續在先進製程佈局，未來7奈米以下的營收會逐步貢獻，多元化IP佈局為關鍵成長引擎。展望2023年，M31將擴大耕耘日、韓、歐洲等市場，並佈局AI(人工智慧)、HPC(高速傳輸)、IoT(物聯網)以及車用市場，M31第三季的合約負債金額為2.79億元、為歷史新高，預計後續將挹注2023年後的新案NRE營收。

在美系客戶的IC量產貢獻下，M31今年前三季的權利金收入已佔營收20.7%，且帳上的合約負債金額來到歷史新高，將挹注明年的授權金成長。法人樂觀預估，M31今年營收成長落在25%~30%，且每股獲利有機會超過1股本。