知名主持人蔡康永時常在IG上以幽默又一針見血方式，破解對人際關係與溝通上的迷思，而他的觀點也常常引起粉絲得贊同，幾乎每則貼文都能夠得到萬人按讚，而他與大小S姊妹倆感情深厚，近日大S被捲入與前夫汪小菲的離婚協議爭議中，有網友懷疑蔡康永在偷酸汪小菲「不配」，暗諷他嫉妒心重。

汪小菲和大S的事情連續發酵了幾天之後，已經有了偃旗息鼓的趨勢，本來汪小菲與張穎穎公開認愛之後，這場鬧劇也即將告一段落，即使爆出汪小菲疑似叫張穎穎墮胎的錄音事件，但對他們沒有具體影響，兩人畢竟不是演藝圈的明星。

但有些網友去翻找大小S的共同好友蔡康永的社群平台，發現他近日在IG上發表一段簡短的文字：「說出『好好哦』之後，試著別理所當然的接著說『怎麼我都沒有』。你沒有理由有，所以你沒有。多這一句，就從羨慕者、變成了嫉妒者。」認為蔡康永是在暗諷汪小菲嫉妒，並低調地為大S出頭。

許多支持汪小菲的網友不滿表示，「正常家庭，逢年過節帶老婆孩子回家看望父母，讓父母享受天倫之樂，這也是人之常情吧，怎麼也是他『沒有理由』了呢？」、「好好哦，把我的有搶走了；好好哦，把我告了；好好哦，被老婆竊聽了。」事實上，蔡康永是11月13日發出這則貼文，比汪小菲和大S爆出爭議的22日，明顯早於一周，蔡康永可說是倒楣被捲入戰火之中。