北京市委書記、防控工作領導小組組長尹力26日主持召開北京新冠肺炎疫情防控會議暨首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制會議時表示，北京市新增病例數和社會面病例數持續增加，防控處在「逆水行舟、不進則退」的關鍵時期和吃勁階段。要進一步把思想和行動統一到黨中央決策部署上來，不斷提升防控的科學性、精准性、有效性，以更為堅決果斷措施，儘快遏制疫情擴散蔓延。

而通州西集應急方艙醫院正在抓緊建設。尹力也察看專案建設進度，詢問運維保障和醫護等配套服務力量配備情況。尹力指出，要全力加快建設，統籌做好硬體、物資和人員準備，完善水、電、廁所、取暖等基礎設施條件，強化各服務團隊銜接配合，提升對患者的服務保障能力，各區要按照「平急結合」原則，做好方艙醫院、健康驛站等的規劃建設。

根據《北京日報》引述尹力在調度和調研檢查時強調，迅速有效處置疫情，一要找得到，科學統籌核酸檢測點位元佈局、人員組織、時間安排，持續優化「採、送、檢、報、核」流程，提高篩查、追陽環節質效。

二要管得住，各區接單即辦，第一時間管住風險點位和人員，全力做到「四應四盡」，同時加強隔離點、健康驛站、方艙醫院規範管理。三要服務好，細緻周到做好群眾工作，對涉疫訴求接訴即辦，保障看病就醫等基本民生服務，加大對老弱病殘等特殊群體的關心幫助力度，幫助解決實際困難。四要引導好，加強疫情資訊發佈和政策解讀，及時回應社會關切，引導市民群眾履行個人防疫責任。