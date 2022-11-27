不少外國人為學習中文來到台灣，3名來自波蘭的正妹表示，她們在波蘭的大學爭取到來台機會，除了學習中文外，還聽說台灣東海岸有最美的風景之稱，希望能參加馬拉松，跑遍全台灣、看美景，但她們還是很想家，直到在便利商店看到家鄉零食餅乾，瞬間感動到哭出來。

《不要鬧工作室》近日上傳最新影片，來自波蘭的Julka指出，7歲時曾做過一個噩夢，夢中她身處在外國的大城市，被一群外國人包圍，嘴裡不斷說著她從沒聽過的外星語，令她害怕不已且印象深刻。直到她長大看了台灣的電影，才知道當年夢境裡的外國人說的語言是中文，她為此來台學中文，盼能了解當時夢境裡的意思，好克服內心恐懼。

另一名波蘭女生名叫Ula，她聽說台灣東海岸是最美的風景，想來台灣跑馬拉松。她近日才爬過位於新北市瑞芳區的茶壺山，景色美不勝收，讓她有跑遍全台灣的衝動。

第三名波蘭女生叫Julia，她說，因為在波蘭的生物老師女兒在學中文，激起她想學中文的興趣，她大學主選修中文，又幸運地取得來台灣留學的機會。Julia表示，來台後很想家，直到在便利超商看到家鄉的零食餅乾，才讓她們一解鄉愁，再加上零食剛好都是她們喜歡的口味，「真的讓我們感動到哭。」她們表示，還會在台灣待3個月，感謝這段時間熱心幫助她們的人，也期待可以在台灣吃遍各式美食。