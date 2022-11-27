「呆萌女神」元元(吳婕安)擁有一張童顏無害的臉蛋，身材火辣的她常活躍各大綜藝節目，不久前才宣布推出寫真集，讓粉絲的眼睛大吃冰淇淋，社群網站也常放上火辣影片，然而IG近來一支20秒熱舞片，竟因用力過猛走光，黑色內衣無意外露，慌張得立刻撤除影片，不過粉絲早已記下養眼的畫面。

影片中，元元化著完整的妝容，招牌短髮搭配甜美笑容非常吸睛，她穿著一件灰紫色的舞蹈戰袍，上胸開了一個大洞，露出E級的波濤洶湧深溝，途中她不停對著鏡頭眨眼、比手勢，扭腰擺臀的姿勢非常惹火。沒想到由於元元的跳舞動作過猛，竟讓衣服逐漸繃開滑落，冒出裡面的黑色內衣，儘管她已迅速撤除，粉絲們卻早就一飽眼福留言：「也太可愛了吧」、「20秒影片怎麼看1小時」、「逼逼！犯規」、「元元胸肌越練越大了」。

元元跳舞時衣服慢慢繃開，使黑色內衣無意被看光。(圖/元元 IG)

元元曾穿學生服熱舞的影片非常精采，粉絲給予她到1萬分的評價。(圖/元元 抖音)

除了Instagram，元元也有開設抖音頻道，主要上傳各主題的熱舞影片，先前曾化身為高中學生妹，穿著白色襯衫配上格紋短裙，在一片森林裡跳舞，還向粉絲要求打分「10分給我幾分？」，而當她跳完舞，還勾魂般看向鏡頭、並以抬腿Pose收場，引來粉絲發出驚呼聲：「元元女神100分」、「我給1000分」、「可愛爆錶給你一萬分」。