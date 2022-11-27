桃園市長之戰國民黨張善政大勝今早展開車隊掃街謝票。(呂筱蟬攝)

桃園市長選戰國民黨張善政大勝，今天上午展開車隊掃街謝票，他說，看到選舉結果真的非常高興，非常感激桃園朋友給予支持，謝謝桃園市民給他這麼好的機會，會好好表現不會讓大家失望。他也說，上任首要就是改善桃園市公共工程品質讓市民安心，而12月議會就要審預算，很多重要政見像是營養午餐免費等都要規劃足夠經費，不能讓政見跳票。

對於桃園市議會藍營席次並未過半，張善政表示，基本上他將來施政不分藍綠，不管顏色是否屬於國民黨，大家都應該支持為桃園更好的政見，議會也很期待邱奕勝議長可以繼續連任，相信以他過去這麼多年在議會經驗以及掌控議事能力，很多事情還需要他在議會坐鎮幫忙，第一不分藍綠、第二邱奕勝繼續擔任議長，相信會有非常好的合作關係。

對於往後桃園府會關係和諧是否有信心？張善政則說，他在擔任行政院長時期，在2016年發生台南美濃大地震，當時民進黨的立法委員對他在那個時候不分藍綠救災也是非常稱讚，他會秉持這樣的精神，繼續用不分藍綠的態度，在桃園替所有市民打拚，所有綠營朋友也應該會支持才對。

他強調，上任後一方面公共工程要讓市民安心，二方面重要政見希望大部分都能在第一年就開始實施，這是非常重要的事情。至於小內閣人選，張善政也說正在多方徵才，基本上是放下藍綠，只要有好的人才，希望各界能夠不吝舉才，把好的人才推薦給他。

對於妻子在昨晚勝選之夜說要把養的50多條錦鯉搬到桃園，有媒體詢要養在哪裡？張善政說，這個不是當務之急，有機會去市長官邸看一下現場狀況再決定，沒有要催鄭文燦市長搬家的意思，他就從容把家安頓好，再找時間去市長官邸看，這不是當務之急，當務之急是很多政見，公共工程關心的事情優先來做。