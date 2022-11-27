民進黨九合一選舉大挫敗，僅保住5縣市，總統蔡英文昨（26）日晚間宣布辭去民進黨主席一職。針對蔡英文「雖然中央執政很努力」以及副總統賴清德「這次選舉，我們努力不夠」的言論，前民進黨立委林濁水質疑，到底是中央努力不夠，還是中央努力做了一些人民不能接受的事？林濁水痛批「真是可悲可嘆的黨中央」。

蔡英文昨強調，民進黨有許多需要深刻檢討反省的地方，沒有突破現有地方政治結構，在地方經營與人民期待仍然有不小的差距，在地方深耕及人才養成也不足，因而未讓台灣人民再次感動，贏得人民的託付；賴清德也在臉書表示「這次選舉，我們努力不夠，要向所有支持者致上最深的歉意」。

對此，林濁水質疑，到底是中央努力不夠，還是中央努力做了一些人民不能接受的事？林濁水指出，到8月為止，除台中及東部離島之外，民進黨在民調上基本盤都領先國民黨，地方結構有什麼問題？不是到處連任的五星縣市長，有什麼地方經營、深耕不足？此外，代表民進黨參選基隆、台北、桃園、新竹的人，有兩位在地立委、一位長任的副市長、一位防疫明星，有什麼人才養成不足？

林濁水痛斥，細數重罪怪地方，怪侯選人不是人才，難道英明的中央全被地方所累以致如此？「真是可悲可嘆的黨中央」。