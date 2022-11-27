台中一名人妻去年陪同小孩在家上課，瀏覽家中電腦時，才意外發現丈夫與吳姓女子對話曖昧，細查後才得知婚姻遭介入，憤而控告2人求償撫慰金。台中地院審結，判2人應連帶賠償30萬元。可上訴。

判決書指出，王妻主張，去年5月陪同子女在家中進行線上課程，意外在電腦中看見丈夫與吳姓女子的通訊軟體對話紀錄，內容相當曖昧之外，同年11月間，丈夫還與吳女共乘機車出遊，認為2人的行為明顯逾越正常男女交友分際，破壞她的婚姻幸福美滿，故依法向2人請求連帶賠償100萬元。

對此，王男聲稱，與吳女僅是好友關係，是他單方面對吳女表達好感，至於吳女在機車後座擁抱他，也僅是普通乘客的乘坐姿勢，吳女則異口同聲稱與王男是朋友關係等。

台中地院審理時，法官勘驗證據，發現王男數度以「baby」、「寶貝」等語稱呼吳女，並向吳女傳送「我非常想跳脫我現在這個家庭，……只有妳才能看到我自己，我真的非常愛妳」等語，而吳女並沒有否認或阻止王男稱呼自己為寶貝，還回應對方，「這樣的危險關係不好」、「本來就是一場錯誤、一個不應該存在的愛」等語，均可認定2人關係親暱，互動超越男女正常社交範圍，侵害配偶權屬實，酌情後，判2人須連帶賠償王妻30萬元為適當。可上訴。